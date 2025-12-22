Naslovnica
Poškodbe zvezdnikov pri dveh največjih angleških klubih

Anglija, 22. 12. 2025 12.42 pred eno minuto 3 min branja 0

L.M.
Alexander Isak

Manchester United in Liverpool sta sezono začela pod pričakovanji. Oba največja angleška kluba pa sta v zadnjem času vsaj malenkostno dvignila formo. Vstop v drugo polovico sezone pa bosta dodatno otežili poškodbi dveh zvezdnikov pri obeh najuspešnejših otoških klubih. Bruno Fernandes pri rdečih vragih in Alexander Isak pri Redsih.

Alexander Isak je Liverpool popeljal v vodstvo, pri tem pa se poškodoval.
FOTO: Profimedia

Liverpool je v soboto na gostovanju pri Tottenhamu vpisal pomembno zmago, s katero se je zavihtel na peto mesto angleškega prvenstva. V vodstvo jih je s svojim drugim ligaškim golom v letošnji sezoni popeljal Alexander Isak. Šved, ki je poleti za rekordno odškodnino prišel iz Newcastla, se je pri zadetku poškodoval in bil primoran predčasno zapustiti teren.

Pri klubu iz mesta Beatlov se počasi pobirajo iz rezultatske krize, ki je zaznamovala velik del prve polovice sezone. Varovanci Arneja Slota so neporaženi na zadnjih šestih tekmah in imajo na petem mestu enako število točk kot četrtouvrščeni Chelsea. Eden izmed glavnih problemov Redsov je klavrna forma poletnih okrepitev, predvsem Isaka in Floriana Wirtza. Nemec na svoj prvenec v rdečem dresu še čaka, na gostovanju v Londonu pa se je prav pri zadetku Šveda podpisal pod asistenco.

Reakcija Isaka ob poškodbi
FOTO: Profimedia

Veselje ob golu pa je prekinila reakcija Isaka, ki si je v akciji poškodoval koleno. Uradne preiskave 26-letnika še čakajo, a po prvih odzivih so v taboru Liverpoola zaskrbljeni. Precej pesimističen je bil po tekmi tudi Slot: "Nimam še nobenih novic, a na prvo žogo ni videti dobro. Ponavadi ni dober znak, če igralec zadane gol, potem pa ne more nadaljevati. Ničesar ne morem trditi, a tak je moj občutek. Vesel sem, da je zabil lep gol po Wirtzovi podaji, iz tedna v teden se izboljšujemo."

Slabih 60 kilometrov vzhodno od mesta Beatlov domuje še en velikan, ki se že več kot desetletje skuša vrniti na pota stare slave. Manchester United je po katastrofalnem začetku sezone nekoliko izboljšal svoje rezultate in trenutno zaseda sedmo mesto na lestvici. Ambicije po prvih petih mestih, ki vodijo v ligo prvakov, ostajajo žive.

Benjamin Šeško
FOTO: AP

V nedeljo so v Birminghamu na gostovanju pri odlični Aston Villi izgubili z 2:1. Rdeči vragi so imeli veliko priložnosti, da bi tekmo obrnili v svojo korist, vendar so vse ostale neizkoriščene. V začetni postavi se je po dolgem času znašel Benjamin Šeško, ki je v prvem polčasu ostal iz oči v oči z vratarjem Emilianom Martinezom, a je argentinski čuvaj mreže njegov poskus ubranil. Ob koncu prve polovice igre pa je nelagodje v desni stegenski mišici začutil Bruno Fernandes. Kapetan Uniteda je stisnil zobe in do sodnikovega žvižga ostal na terenu. Ob začetku druge polovice ga je zamenjal Lisandro Martinez.

Bruno Fernandes
FOTO: Profimedia

Poškodba najboljšega igralca bi za rdeče vrage seveda pomenila pravo manjšo katastrofo. Tega se zaveda tudi portugalski strateg Ruben Amorim: "Mislim, da ima težave z mehkim tkivom, tako da bo trajalo nekaj časa. Zelo čudna situacija, v tem letnem času imamo vedno veliko težav s poškodbami, a s tem se moramo sprijazniti. Mislim, da bo izpustil nekaj prihajajočih tekem, a nisem prepričan. Nočem špekulirati, ker gre za igralca, ki je skoraj vedno na voljo in nerad izpušča tekme."

Ruben Amorim
FOTO: Profimedia

Kapetan 20-kratnih angleških prvakov je v petih letih, ki jih je preživel v Manchesterju, zaradi težav s poškodbami izpustil le tri tekme. Izkupiček, s katerim je zagotovo zadovoljen, ki pa se bo očitno z novim letom tudi poslabšal.

Thalisson se iz Ljubljane seli na Japonsko

