Isco in Marcelo: prosta igralca brez resnih snubcev

Isco bi moral biti glede na leta bolj zaželen izmed obeh nogometašev, saj bi moral biti pri 30-ih letih na vrhuncu svoje kariere. A temu ni tako, saj se v zadnjih dveh sezonah, v katerih so ga zaznamovale tudi poškodbe, ni naigral. Nekdanji član Valencie in Malage naj bi se letos pomladi pogovarjal Real Betisom, čigar glavni trener je Manuel Pellegrini, ki je z Iscom sodeloval že pri Malagi. A je prestop v glavno mesto Andaluzije padel v vodo, ker si Betis ni zagotovil igranja v elitni Ligi prvakov. Zeleno beli so namreč v domači La Ligi končali na petem mestu, pet točk za mestnim tekmecem Sevillo, v Ligi Evropa pa so morali premoč priznati kasnejšemu zmagovalcu Eintracht Frankfurtu, ki je bil boljši v osmini finala.