Izginulo letalo bodo iskali tudi pod vodo s pomočjo sonarja

Argentinski nogometaš Emiliano Sala je prejšnji teden potoval v Cardiff, a je zasebno letalo, s katerim je letel, izginilo nad Rokavskim prelivom. Britanska policija je iskanje pogrešanih, nogometaša in 59-letnega pilota Dava Ibbotsona, uradno končala v četrtek s pojasnilom, da so možnosti preživetja tri dni po strmoglavljenju "izjemno majhne". Vsi niso opustili upanja, tako so njegovi prijatelji, rojaki in družina sprožili novo iskalno akcijo. Na platformah za množično financiranje so pobudniki iskanja že zbrali več kot 300.000 evrov in bodo nadaljevali z iskanjem.

Družina je najela strokovnjaka za iskanje potopljenih ladij. David Mearns iz podjetja Bluewater Recoveries je dejal, da bodo podvodno iskanje letala začeli v nedeljo. Letalo bodo iskali s pomočjo ladje, ki je opremljena s sonarjem, ter s podvodnim plovilom. Na območju, kjer je letalo izginilo z radarjev, je globina morja večinoma okrog 65 metrov, na posameznih točkah pa tudi 110 metrov.

"To bo projekt, ki ga bom izvajal na najnižji globini doslej v karieri. Največja težava bo vreme. Ne moremo zagotoviti, da bomo našli letalo, a družina bi lahko dobila odgovore, ki jih zdaj še nima,"je dejal Mearns.