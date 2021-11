Fetić prvič zabil v dresu novega kluba

Zmage, druge v tej ligaški sezoni, se veseli Nejc Hozjan, ki igra za Napoli, ki je v gosteh s 3:6 premagal Feldi Eboli. Do točke je prišel tudi Benjamin Tušar, ki je remiziral z zasedbo Came Dosson.



Izidi, Seria A, 6. krog:

Feldi Eboli – Napoli Futsal 3:6

Sandro Abate – Syn-Bios Petrarca 4:6

Came Dosson – Meta Catania Bricocity 2:2



V Serie A2 se nove zmage veselita Matej Fideršek in Denis Totošković, ki sta slavila v gosteh, Sampdoria je bila s 3:1 boljša od zasedbe Buldog Lucrezia. S porazom pa sta 4. krog sklenila dva naša reprezentanta – Žan Koren (Verona) in Tjaž Lovrenčič (Benevento).



Izidi, Serie A2, 4. krog:

Hellas Verona – 360GG Futsal 0:5

Buldog Lucrezia – Sampdoria Futsal 1:3

Benevento – Italpol 3:5