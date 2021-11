V formuli 1 se leta 2022 obeta šest sprinterskih kvalifikacijskih dirk

AFP je poročala, da je spremembo oziroma povečanje takšnih kvalifikacijskih dirk potrdil izvršni direktor tekmovanja Ross Brawn. V tej sezoni so ta sistem preizkusili na dveh velikih nagradah, v Silverstonu in Monzi. Tretja pa bo na vrsti na brazilski dirki konec novembra. Po tem novem sistemu dirkači namesto klasičnih kvalifikacij v soboto vozijo kratko, 100 krogov dolgo dirko. Izidi te pa potem odločajo o vrstnem redu na startu za nedeljsko "pravo" dirko, obenem pa prvim trem prinašajo še dodatne točke v SP. Prvi sprint je letos dobil vodilni v seštevku sezone Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), drugega v Italiji pa Mercedesov finski voznik Valteri Bottas. "Načeloma smo se dogovorili z moštvi, da bo naslednje leto takšnih dirk šest," je dejal Brawn in dodal, da razmišljajo tudi o tem, kako bi dodatno izpilili ta kvalifikacijski sistem, da bi bil še bolj zanimiv. Najverjetneje bo to povečan nabor točk, morda celo do tretjine tistih, ki jih potem dirkači dobijo na nedeljski preizkušnji. Obeta se tudi sprememba imena. "Vsi jo imenujemo dirka. Če nekaj hodi kot raca in se oglaša kot raca, je pač raca. Glede imena nas čaka še nekaj dela," je pojasnil Brawn na spletni novinarski konferenci.

Povedal je, da je bil letos dober tudi odziv navijačev, ki so novost lepo sprejeli. Novi kvalifikacijski sistem je všeč predvsem mlajšim gledalcem in tistim, ki formulo 1 spremljajo manj zagreto, je še pojasnil Brawn. "Tisti najbolj zagrizeni pa še niso povsem prepričani. A tudi oni jih gledajo, ne ugasnejo televizije," je glede prihodnosti novega sistema optimističen Brawn.