Islandski nogometaš doživel srčni zastoj

"Emilu Palssonu so na igrišču uspešno nudili prvo pomoč, ga oživili in nato z letalom prepeljali v bolnišnico Haukeland na nadaljnje preglede in zdravljenje. Več bo znano po pregledih," so sporočili iz njegovega kluba in potrdili, da je vezist doživel srčni zastoj. Tekmo so po incidentu hitro prekinili in igralce poslali v slačilnico, da je lahko zdravstveno osebje nesrečnemu nogometašu nudilo prvo pomoč.

Podobno se je sredi tekme na junijskem Euru zgodilo Dancu Christianu Eriksenu; na tekmi proti Finski se je Eriksen zgrudil na tla in tudi njega so uspešno oživili.