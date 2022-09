Italijani vnovič boljši, Angleži krog pred koncem že izpadli iz elitne skupine

Angleži v tej izvedbi lige narodov niso kazali pričakovanega obraza in so še brez zmage ob dveh remijih in treh porazih. To pomeni, da imajo neulovljive štiri točke zaostanka za tretjeuvrščeno Nemčijo.

Italiji je zmago sicer priigral Giacomo Raspadori v 68. minuti. Italija je na drugem mestu z osmimi točkami, vodilna pa je Madžarska z desetimi. Slednja je tretjo zmago dosegla v Nemčiji po zaslugi Adama Szalaija. Čez tri dni se bosta prav vodilni udarili za končno prvo mesto.

V skupini 3 lige B je že jasno, da bo v prihodnje v ligi A igrala Bosna in Hercegovina, ki je tokrat z 1:0 premagala Črno goro, pred katero ima štiri točke prednosti. Ermedin Demirović je ob koncu prvega polčasa dosegel edini gol na tekmi.