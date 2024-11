Francozi vrnili Italijanom milo za drago

Nogometaši Francije so v 6. krogu lige narodov na gostovanju v Milanu ugnali Italijo s 3:1, se jim oddolžili za septembrski poraz z enakim izidom na domačem terenu ter po zaslugi boljše razlike v golih osvojili prvo mesto v skupini. Obe ekipi imata po 13 točk. Izrael je dosegel Pirovo zmago 1:0 nad Belgijo in izpadel v nižji rang tekmovanja.

Poraz v Milanu bo bolel predvsem navijače, saj ni ključnega pomena za nadaljevanje. Italija se bo tudi z drugim mestom iz skupine A2 prebila v četrtfinale, bo pa imela vsaj teoretično težjega tekmeca, saj se bo ta pomerila z eno od prvouvrščenih ekip. Za L'Equipe Tricolore, ki je spet zaigrala brez največjega zvezdnika Kyliana Mbappeja, sta zadela Adrien Rabiot (2., 65.), ki mu je obakrat podal Lucas Digne, in Guglielmo Vicario (33.), ki je žogo po prostem Digneja nesrečno poslal v lastno mrežo. Italiji je začasno vrnil upanje Andrea Cambiaso (35.). Na San Siru je derbi večera sodil Slavko Vinčič. Izrael je Belgijo gostil v Budimpešti in slavil z golom Yardna Shue (86.). Izraelci so Belgijce sicer ugnali in ujeli po številu osvojenih točk, a so bili Belgijci s 3:1 boljši na prvi tekmi. S tem so si priigrali možnost, da si v dodatnih tekmah priigrajo obstanek med elito. Vsekakor v Belgiji z učinkom selektorja Dominica Tedesca po novem razočaranju ne bodo veseli. Pozno popoldan sta si Norveška in Anglija z visokima zmagama priigrali napredovanje v skupino A. Angleži so na odločilni tekmi skupine B2 s 5:0 ugnali Irce, Norvežani pa v skupini B 3 z enakim izidom Kazahstan, a jim je do prvega mesta z remijem na Dunaju pomagala Slovenija.

Anglija je morala osvojiti vse tri točke, saj je bila pred zadnjim krogom poravnana z Grčijo. V prvem delu so Irci na slovitem Wembleyju obdržali mrežo nedotaknjeno, v drugem pa so jo napolnili Harry Kane, Anthony Gordon, Conor Gallagher, Jarrod Bowen in Taylor Harwood-Bellis. Odločilna je bila 52. minuta, ko je rdeči karton po prekršku nad Judom Bellinghamom prejel Irec Liam Scales, Kane pa je nato z enajstmetrovke poskrbel za vodstvo Angležev. Med 53. in 58. so Angleži zadeli trikrat in zmagovalec je bil znan. Na drugi tekmi skupine je svoje opravila tudi Grčija, ki je z 2:0 slavila na Finskem, ob enakem izkupičku kot Anglija pa so odločale medsebojne tekme, kjer je bila po zaslugi višje gostujče zmage v prednosti ekipa z Otoka. Irci bodo igrali za obstanek v skupini, Finska se seli v skupino C.