Iličić režiral zmago Atalante z golom in dvema podajama

Nogometaši Atalante so v 13. krogu italijanske lige na domačem igrišču premagali Romo s 4:1. Absolutni junak dvoboja je bil slovenski reprezentant Josip Iličić, ki je v igro vstopil v drugem polčasu in po zaostanku z 0:1 v nadaljevanju prispeval dve podaji in gol za prepričljivo zmago domače ekipe iz Bergama. Domača zasedba je že v tretji minuti zaostajala z 0:1, v črno jo je zavil napadalec iz BiH Edin Džeko. V drugem polčasu je domači trener Gian Piero Gasperiniv ogenj posla Iličića, ki je bil asistent pri golih Kolumbijca Duvana Zapate v 59. in Nemca Robina Gosensa v 70. minuti za vodstvo z 2:1. Na 3:1 je povišal Kolumbijec Luis Muriel v 72. minuti, zadnji žebelj v krsto zasedbe iz večnega mesta pa je v 85. minuti zabil Iličić za končnih 4:1.

Milanski Inter je na domačem San Siru ukanil Spezio z 2:1. Za ekipo iz lombardijske prestolnice, kjer je celotno tekmo odigral nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, sta zadela Maročan Achraf Hakimi v 52. in Belgijec Romelu Lukaku v 71. minuti, za gostujočo ekipo pa v izdihljajih tekme Roberto Piccoli. Inter se je po deveti zmagi znova povzpel na drugo mesto na prvenstveni lestvici, za mestnim tekmecem Milanom zaostaja točko, pred tretjeuvrščenim Juventusom pa ima tri točke prednosti.

Genoa je danes ostala brez točk, v Beneventu je klonila z 0:2. Slovenski reprezentant v dresu ekipe iz Genove Miha Zajc je celotno tekmo spremljal na klopi za rezervne igralce, za gostitelja pa sta gola dosegla Roberto Insigne v 57. in Marco Sau v 89. minuti.