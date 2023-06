Napoliju pokal, Milan do nove zmage, Ibrahimović v solzah

V Italiji se je končala nogometna sezona 2022/23. Minila je v absolutni prevladi Napolija, ki je osvojil tretji državni naslov po sezonah 1986/87 in 1989/90. Iz serie A so izpadli Verona, Cremonese in Sampdoria, nova člana elitne druščine sta Frosinone in Genoa, tretji bo znan po tekmah med Cagliarijem in Barijem.

V sezoni 2023/24 bodo v evropski ligi prvakov poleg Napolija nastopali še Lazio, milanski Inter in Milan. Petouvrščena Atalanta in šestouvrščena Roma bosta tekmovala v evropski ligi, sedmouvrščeni Juventus, ki mu je Italijanska nogometna zveza (FIGC) odvzela deset točk zaradi nepravilnega poslovanja, pa bo mednarodno potovanje pričel v kvalifikacijah konferenčne lige. Napoli je zmagovito končal sezono, potem ko je danes na svojem stadionu Diego Armando Maradona premagal zadnjeuvrščeno Sampdorio z 2:0. Za Neapeljčane, ki so imeli na koncu sezone kar 16 točk prednosti pred drugouvrščenim Laziem, sta komaj 19-letnega slovenskega vratarja Martina Turka premagala Nigerijec Victor Osimhen (64./11 m) ter Argentinec Giovanni Simeone (85.). Ob tem kaže omeniti, da je Osimhen v tej sezoni prvi strelec serie A. Skupno je dosegel 26 golov, pet več od drugouvrščenega Argentinca Lautara Martineza iz milanskega Interja. Za Juventus je za osvojitev šestega mesta štela le zmaga nad Udinesejem in neodločen izid Rome, želena scenarija pa se nista uresničila. Stara dama je v Furlaniji resda zmagala z 1:0, Roma pa je ukanila Spezio z 2:1. V Vidmu, kjer je slovenski reprezentant Sandi Lovrić za domačo zasedbo igral celo tekmo, medtem ko njegovega klubskega in reprezentančnega soigralca Jake Bijola ni bilo v kadru zaradi petih rumenih kartonov, je zmagoviti gol dosegel Federico Chiesa v 68. minuti. Spezia je v gosteh izgubila proti Romi z 1:2. Gosti so sijajno odprli tekmo, potem ko je že v šesti minuti zadel Grk Dimitrios Nikolaou. Za osmoljence nedavne finalne tekme evropske lige v Budimpešti proti Sevili je v končnici prvega polčasa izenačil Poljak Nicola Zalewski, zmagoviti gol pa je v 89. minuti z 11-metrovke zabil Argentinec dosegel Paulo Dybala. Slovenec Tio Cipot je v igro vstopil v izdihljajih tekme, v osmi minuti sodnikovega podaljška, ki je bil v končnici dolg kar 14 minut. Milan je na San Siru premagal Verono s 3:1. Za rossonere je dva gola dosegel Portugalec Rafael Leao, enega Francoz Olivier Giroud, za Verono pa Davide Faraoni. Atalanta je bila v Bergamu boljša od Monze s 5:2. Za gostitelje je "hat-trick" dosegel Nizozemec Teun Koopmeiners, po enkrat pa sta zadela Danec Rasmus Hojlund in Kolumbijec Luis Muriel. Za lokalne tekmece sta zadela Andrea Colpani in Andrea Petagna. Fiorentina, ki se pripravlja na sredino finalno tekmo v konferenčni ligi proti West Hamu v Pragi, je že v petek v gosteh premagala Sassuolo s 3:1. V soboto so bile na sporedu tri tekme. Milanski Inter je v generalki za sobotno finalno tekmo lige prvakov v Istanbulu proti Manchester Cityju, z golom Hrvata Marcela Brozovića v gosteh ugnal Torino z 1:0. Nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović je v soboto bržkone odigral zadnjo tekmo za milanski Inter v serie A, morda tudi v svoji bogati karieri. Osemintridesetletni Ljubljančan je bil v vratih zasedbe iz lombardijske prestolnice do 65. minute, nato pa je svoje mesto prepustil tretjemu vratarju in dve leti starejšemu Italijanu Alexu Cordazu. Milančani so domačo sezono končali na tretjem mestu, drugo mesto je osvojil Lazio. Zasedba iz Rima je v Toskani z goloma Alessia Romagnolija in Španca Luisa Alberta premagala Empoli z 2:0. Slovenski reprezentant Petar Stojanović je za domačo zasedbo odigral celotno tekmo, Lovra Štubljarja pa ni bilo v kadru Empolija. Priložnosti za dokazovanje v zadnjem krogu ni dočakal niti slovenski reprezentant Domen Črnigoj, njegova Salernitana je v soboto v gosteh izgubila proti Cremoneseju z 0:2. - nedelja, 4. junij: Napoli - Sampdoria 2:0 (0:0) (Martin Turk je branil celo tekmo za Sampdorio) Atalanta - Monza 5:2 (2:0) Udinese - Juventus 0:1 (0:0) (Sandi Lovrić je igral celo tekmo za Udinese) (Jaka Bijol ni bil v kadru Udineseja) Lecce - Bologna 2:3 (1:0) Milan - Verona 3:1 (1:0) Roma - Spezia 2:1 (1:1) (Tio Cipot je za Spezio igral od 98. minute)