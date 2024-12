Italija bo gostila prve tri etape Vuelte 2025

Organizatorji so ob tem predstavili lokacije prvih treh etap, ki bodo potekale v omenjeni regiji. Prva bo ravninska med Torinom in Novaro, druga pa bo zahtevnejša in bo potekala od Albe do ciljnega vzpona na prelazu Tenda pri Limoneju. Tretja etapa bo nekoliko razgibana in bo kolesarje popeljala od San Maurizia do Ceresa. Trasa četrte etape se bo začela v Susi in nato nadaljevala v Franciji.