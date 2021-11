Italija brez Immobileja, Belgijci brez Tielemansa

Kar nekaj reprezentanc bo zadnje tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo igralo brez pomembnih členov, ki so poškodovani. Italijanom bo na tekmah proti Švici in Severni Irski tako manjkal Ciro Immobile, Belgijcem pa proti Estoniji in Walesu Youri Tielemans. Oba imata poškodovani mišici in bosta z nogometnih igrišč odsotna nekaj tednov.

icon-expand Ciro Immobile ne bo mogel pomagati svojim reprezentančnim kolegom. FOTO: AP Ciro Immobile, napadalec Lazia in trenutno najboljši strelec italijanske lige, je sicer dopotoval na zbor reprezentance, a so ga po pregledu zdravniki napotili domov. Namesto njega se je ekipi pridružil napadalec Sassuola Gianluca Scamacca. Italijani imajo pred zadnjima tekmama v svoji skupini C 14 točk, toliko točk pa imajo tudi Švicarji, tako da bo tekma neposredno odločala o prvem mestu. Prvo medsebojno tekmo so Italijani dobili s 3:0, enega od golov pa je dosegel tudi Immobile. Tri dni po tekmi s Švico bodo azzurri gostovali še v Severni Irski. Poleg Immobileja bosta manjkala tudi igralca Rome Lorenzo Pellegrini in Nicolo Zaniolo. Belgijci bodo manj pogrešali Yourija Tielemansa, zveznega igralca Leicestra, saj bo njihov tekmec na tekmi, na kateri si že lahko zagotovijo nastop na prvenstvu, Estonija. Tielemans se je poškodoval na prvenstveni tekmi proti Leedsu, kot so sporočili iz belgijske zveze, pa njegova poškodba zahteva dva do tri tedne mirovanja. Belgijci imajo trenutno pet točk več od Walesa in Češke, slednja ima tudi tekmo več.