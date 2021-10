Italija in Španija prvi v boj za finalno vstopnico

Štiri evropske reprezentance, Italija, Španija, Belgija in Francija, se bodo ta teden merile za 71 centimetrov visoko in 7,5 kilograma težko lovoriko druge izvedbe Lige narodov. Zaključni turnir bodo gostili novopečeni evropski prvaki Italijani, ki bodo drevi v Milanu tudi odigrali prvi polfinale proti Špancem, evropskim prvakom iz leta 2012.

Zaključni turnir, na katerem se merijo štiri reprezentance, ki so osvojile prva mesta v najmočnejših skupinah, bi moral potekati že poleti, a je bil zaradi Eura 2020, ki je bil z lanskega prestavljen na letošnje poletje, preložen na jesenski reprezentančni odmor.

Inavguralno izvedbo Lige narodov je leta 2019 osvojila reprezentanca Portugalske, ki je letos ni med polfinalisti. Zanimivo je, da je finalni turnir takrat gostila prav Portugalska, ki je bila – tako kot je letos Italija – takratna evropska prvakinja.

Italija in Španija sta stari znanki evropskega nogometa in sta se večkrat že pomerili na zaključnih tekmah evropskih turnirjev. Nazadnje sta se reprezentanci merili v polfinalu letošnjega Eura, ko se je redni del po golih Federica Chiese in Alvara Morate končal z 1:1. V podaljšku ekipama ni uspelo zadeti in odločiti tekme, pri streljanju enajstmetrovk pa so bili bolj zbrani Italijani, ki so uspešno izvedli štiri enajstmetrovke, Španci pa zgolj dve. S tem se je Italija Španiji vsaj delno maščevala za hud poraz v finalu Eura 2012, ko so Španci Italijane 'povozili' z visokih 4:0.

Španski selektor Luis Enrique se je moral ob vpoklicu v reprezentanco soočiti s kar nekaj težavami, saj nekaj ključnih španskih reprezentantov zaradi poškodb ni nared za igranje. Polfinale bo morala Španija tako odigrati brez klasičnega napadalca, saj manjkajo zadnji strelec proti Italiji Morata, Gerard Moreno in Dani Olmo, v obrambi pa ne bo izkušenega dvojca, Jordija Albe in Daniela Carvajala. 51-letni strateg je ob temu tudi presenetil z nekaterimi odločitvami, predvsem zato, ker je namesto izkušenejših igralcev, kot sta Thiago Alcantara in Ander Herrera, v reprezentanco raje vpoklical komaj 17-letnega Barceloninega vezista Gavija in 18-letnega Villarrealovega krilnega igralca Pedra Porra. S težavami v napadu se sooča tudi italijanski selektor Roberto Mancini, saj ne more računati na poškodovana Cira Immobileja ter Andrea Belottija, prav tako se bo moral znajti brez poškodovanih bočnih branilcev Leonarda Spinazzole ter Alessandra Florenzija.

icon-expand Roberto Mancini daje napotke pred tekmo s Španijo FOTO: AP

Statistika na italijanski strani Aktualni evropski prvaki imajo trenutno rekorden niz nepremaganosti, saj so brez poraza že 37 tekem. Od zadnjega poraza naših zahodnih sosedov so minila več kot tri leta; nazadnje so namreč 10. septembra 2018 z minimalnih 1:0 klonili proti kasnejšim zmagovalcem Lige narodov Portugalcem. Omeniti velja tudi izvrstno italijansko obrambno statistiko: Italija je na omenjenih 37 tekmah prejela zgolj 12 zadetkov in jih nasprotnikom zadala kar 93, ob tem pa je kar 25-krat mrežo ohranila nedotaknjeno. V koledarskem letu 2021 so azzurri odigrali 15 uradnih tekem, od katerih so jih (po rednem delu) dobili 11, štiri pa so se končale z neodločenim rezultatom. Prav tako veljajo Italijani za skoraj nepremagljive na domačih tekmah, saj so na 144 uradnih tekmah na domačih tleh izgubili zgolj trikrat, nikoli na San Siru, kjer jim bo četrti poraz poskušala zadati Španija.

