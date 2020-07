Parma s Kurtićem premagala Napoli

Nogometaši Parme so na prvi sredini tekmi italijanskega prvenstva ugnali Napoli. Na tekmi enajstmetrovk so vsi trije goli padli prav po strelih z bele točke. Za domače sta v polno merila Gianluca Caprari in Dejan Kuluševski, za goste pa Lorenzo Insigne. Jasmin Kurtić je igral do 74. minute.

icon-link Statistika srečanja Parma - Napoli FOTO: Sofascore.com Več sledi! Serie A, 22.7. izidi: Parma - Napoli2:1(1:0)

