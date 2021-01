Atalanta še naprej melje: v pokalu brez težav boljša od Cagliarija

Aleksej Mirančuk je bil edini, ki se je med strelce vpisal že v prvem polčasu, in sicer je po asistenci Luisa Muriela zabil v 43. minuti. Gostje so v deseti minuti nadaljevanja prek Riccarda Sottila sicer uspeli izenačiti, a so domači Bergamčani kaj kmalu odgovorili z dvema zadetkoma. Prvega je v 61. minuti po podaji Robina Gosensa vpisal Muriel, asistent pri prvem golu na tekmi. Končni izid pa je v 64. minuti postavil 21-letni hrvaški branilec Boško Šutalo.Josip Iličićje v 69. minuti zamenjal strelca prvega zadetka, v 80. minuti pa je prejel rumeni karton. Rezultat se do konca ni več spreminjal, tako da je Atalanta prišla do napredovanja v četrtino finala. To je uspelo tudi Spalu, ki je na gostovanju z 2:0 ugnal prvoligaški Sassuolo.