Inter v Firencah do zmage in skoka na vrh Serie A

Kot prvi je v Firencah zapretil Nicolo Barella , čigar strel je domači vratar Bartlomiej Dragowski odlično ubranil. V naslednjih minutah se je nadaljevala terenska premoč Interja, ki pa do pravih zaključkov ni prihajal. Vse do 31. minute. Po hitri kombinaciji iz kota je Alexis Sanchez na robu kazenskega prostora zaposlil prav Barello, ki je v svojem drugem poizkusu le uspel premagati poljskega vratarja. Njegov strel je bil s kakšnih 18 metrov ravno dovolj močan in predvsem zelo natančen, da je bil Dragowski brez možnosti.

Inter je v drugem delu nadaljeval s terensko prevlado, za kar je bil nagrajen v 52. minuti.Achraf Hakimi je nesebično zaposlil Ivana Perišića, ki je žogo le zabil za hrbet še drugič nemočnega Dragowskija za 0:2. Do konca tekme bi lahko Milančani prišli do še kakšnega zadetka, a so bili v zaključkih premalo natančni. Na drugi strani Fiorentina ni imela pravega odgovora na dobro postavljeno zadnjo vrsto Interja, ki ji je v vratih vse do konca poveljeval naš Handanović.

Četa Antonia Contejaje z zmago vsaj začasno preskočila Milan na prvem mestu lestvice. Rdeče-črni imajo ob tekmi manj točko zaostanka, v nedeljo pa se bodo doma pomerili s Crotonejem. Tretja je rimska Roma, ki jo v sobotnem derbiju čaka četrti Juventus.