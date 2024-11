Italija ugnala Belgijo, Anglija se je maščevala Grčiji

OGLAS

Na predzadnji tekmi Leeja Carsleya na klopi Anglije so za zmago v polno merili Ollie Watkins, Odysseas Vlachodimos, ki je dosegel avtogol, in Curtis Jones. Vezist Liverpoola je s peto dosegel najlepši zadetek na tekmi in tako na najboljši možen način debitiral v dres Treh levov. Anglija je s četrto zmago na petih tekmah skočila nazaj na vrh skupine 2 v ligi B, v kateri se je zmage razveselila tudi Irska, ki je z minimalnih 1:0 premagala Finsko.

Curtis Jones in Lee Carsley FOTO: AP icon-expand

V Parizu, kjer se je obračun med Francijo in Izraelom odvil ob strogih varnostnih ukrepih, so se gostje celo tekmo uspešno branili in na koncu iztržili točko. Derbi večera je pripadel Belgiji in Italiji, ki sta se pred mesecem dni po dveh zadetkih v vsaki mreži razšli brez zmagovalca. Tokrat pa se je zmage in skoka na prvo mesto razveselila Italija, ki je prek Sandra Tonalija povedla že v 11. minuti srečanja in nato minimalno prednost obranila do konca zadnjega sodnikovega žvižga. Z zmago so si Azzurri priigrali prednost treh točk pred Francijo, s katero se bodo v nedeljo na San Siru pomerili za prvo mesto skupine 2 lige A.

Statistika tekme Belgija - Italija FOTO: Sofascore.com icon-expand

V skupini 4 lige C pa je ogromno gostujočo zmago dosegla reprezentanca Ferskih otokov. Ferci so se po zaslugi uspešno izvedene enajstmetrovke Viljormurja Davidsena ter trdne obrambe prvič po 781 dnevih razveselili zmage na uradnih tekmah. Hkrati je bila to zanje prva gostujoča zmaga na uradnih tekmah po kar 1530 dnevih. Nogometaši Ferskih otokov so se z zmago proti Armeniji izognili izpadu v ligo D, na drugi tekmi pa so nogometaši Severne Makedonije prav tako z 1:0 premagali Latvijo in si že zagotovili napredovanje v skupino 3 lige D.

Izidi 5. kroga nogometne Lige narodov: Skupina A2: Belgija - Italija 0:1 (0:1) Francija - Izrael 0:0

Skupina B2: Grčija - Anglija 0:3 (0:1) Irska - Finska 1:0 (1:0)

Skupina B3: Kazahstan - Avstrija 0:2 (0:2) Slovenija - Norveška 1:4 (1:2)

Skupina C4: Armenija - Ferski otoki 0:1 (0:1) Severna Makedonija - Latvija 1:0 (0:0)