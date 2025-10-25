Boškov si je kljub napredovanju prislužil klofuto

Nogometni konec tedna bo v Italiji (tudi) v znamenju derbija med Ascolijem in Sambenedettesejem. Obračun, poznan kot Derby del Tronto, je bil nazadnje na sporedu leta 1986. Tedaj sta se kluba v zaključku sezone Serie B razšla brez golov, s čimer si je Ascoli zagotovil napredovanje med elito. Kljub temu so njegovi navijači razjarjeno protestirali, eden pa naj bi trenerju Vujadinu Boškovu celo primazal klofuto. Razlog? Remi je Sambenedetteseju zagotovil obstanek med drugoligaši.

Navijači Ascolija odštevajo ure do prvega derbija po dolgih 39 letih. FOTO: Profimedia icon-expand

Kluba iz regije Marke na vzhodni italijanski obali povezuje goreče rivalstvo, ki presega nogometne okvire. Prebivalci Ascoli Picena in San Benedetta del Tronta so si bili od nekdaj v laseh predvsem iz geografskega razloga, saj sta kraja oddaljena le 30 kilometrov, pa tudi zaradi družbene ločnice. Medtem ko je Ascoli veljal za buržoazno mesto s poudarkom na bogati rimski dobi, San Benedetto del Tronto velja za tipično obmorsko-delovsko mesto, kjer ribištvo mnogim še danes predstavlja glavni vir preživetja.

Član Ascolija je od leta 2021 tudi slovenski branilec Aljaž Tavčar, ki je letos posojen k četrtoligašu L'Aquili.

Lokalna kluba (Ascoli in Sambenedettese) se nikoli nista pomerila v Serie A. Potem ko sta se prvič srečala davnega leta 1927, sta večino od 36 medsebojnih tekem odigrala med tretjeligaši. A bolj kot zaradi rezultatov in dosežkov obeh klubov so njuni derbiji v preteklosti odmevali zaradi incidentov na in ob igrišču. "Kdor je igral na Ascoli - Sambenedettese, se ne boji ničesar," je dejal Carlo Mazzone, ko so ga kot trenerja Rome vprašali, ali je pripravljen na mestni spopad z Laziem. Mazzone se je v srca navijačev Ascolija vpisal kot kapetan, ki je derbi leta 1968 dokončal na igrišču kljub zlomljeni golenici. Poškodba je močno skrajšala njegovo igralsko kariero, saj je pred upokojitvo le še štirikrat oblekel črno-beli dres, je pa Ascoli kasneje vodil tudi kot trener.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Smrt vratarja in vdor navijačev

Leta 1965 je derbi pokrajine Marke za vekomaj zaznamovala tragedija na igrišču. Vratar Ascolija Roberto Strulli je postal prvi nogometaš na Apeninskem polotoku, ki se je ponesrečil med tekmo. Zanj je bil usoden trk z nasprotnim napadalcem. Tekma se je sicer nadaljevala, navijače so skušali pomiriti z besedami, da je s Strullijem vse v redu, a je le nekaj ur kasneje tragično preminil v bolnišnici. Za seboj je pustil 19-letno ženo v sedmem mesecu nosečnosti. Tudi privrženci Sambenedetteseja so se pridružili žalovanju. Tragedija je za kratek čas umirila napetosti med navijači, ki pa so zgodovinsko rivalstvo med mestoma Ascoli Piceno in San Benedetto del Tronto kmalu povzdignili na povsem novo raven. Pet let po tragični smrti Strullija je bil derbi na Ascolijevem stadionu, ki bo prizorišče nedeljskega snidenja, prekinjen po vdoru gostujočih navijačev. Ti so izgubili živce, potem ko je Ascoli dobil podarjeno enajstmetrovko. Da je bila mera polna, je z bele pike zadel Abramo Pagani, ki je prej igral za Sambenedettese.

Nogometaši Sambenedetteseja so trenutno deseti, Ascoli pa zaseda drugo mesto v 20-članski konkurenci. FOTO: Profimedia icon-expand

Prizorišče ene največjih tragedij v zgodovini italijanskega nogometa

7. junij 1981 bi moral biti za navijače Sambenedetteseja poseben dan, saj si je njihov klub proti Materi zagotovil napredovanje v drugo ligo. A je rajanje navijačev zasenčila nova tragedija. Stadion so namreč sredi tekme zajeli plameni, več kot 100 je bilo poškodovanih, dve mladoletni deklici pa sta izgubili življenje. Ko so se navijači Ascolija v naslednjih letih večkrat norčevali iz tragedije, je rivalstvo dobilo novo poglavje. Prav to je razlog, da še danes velja za eno najbolj gorečih v na nogomet nori državi, čeprav je bil zadnji derbi odigran pred skoraj štirimi desetletji.

Vujadin Boškov je na lastni koži občutil, koliko navijačem pomeni Derby del Tronto. FOTO: Profimedia icon-expand

Ker niso potopili rivala, si je Boškov prislužil klofuto

Doslej zadnje poglavje Derbyja del Tronto je bilo v nogometni zgodovini tudi največkrat obujeno. V sezoni 1985/1986 sta kluba nastopala med drugoligaško druščino. Tri kroge pred koncem, ko sta se pomerila na stadionu Cino e Lillo Del Duca v Ascoliju, so se domači borili za naslov prvaka in napredovanje v Serie A, gostje pa za obstanek. Rezultat 0:0 je Ascoliju dva kroga pred koncem že omogočil napredovanje med elito, a po tekmi praznovanja ni bilo. Remi je bil še toliko bolj pomemben za njihove večne rivale, ki so si na koncu za pičli dve točki zagotovili obstanek. Slovitega trenerja Vujadina Boškova so po tekmi pričakali žvižgi razjarjenih navijačev, ki niso prenesli, da se je njihovo moštvo zadovoljilo z remijem in tako zapravilo priložnost, da bi Sambenedettese pahnilo med tretjeligaše. La Gazzetta dello Sport je takrat poročala, da je Boškov dobil celo klofuto. Legendi pritrjuje tudi dejstvo, da je strokovnjak iz Novega Sada le nekaj tednov kasneje zapustil klub in začel eno najbolj plodnih poglavij svoje trenerske kariere pri Sampdorii.

Sambenedettese se je lani prebil iz četrte v tretjo ligo, njegovi navijači sodijo med najzvestejše v Italiji:

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po 39 letih čakanja dva derbija v štirih dneh

Nekaj mesecev po famoznem ligaškem obračunu sta se kluba pomerila 36. in doslej zadnjič, v pokalnem tekmovanju je Ascoli slavil z 1:0. Navijači Sambenedetteseja vse od takrat čakajo na priložnost za maščevanje. Dočakali jo bodo v nedeljo, ko bo derbi na sporedu v Ascoliju. Usoda je hotela, da se bosta kluba le tri dni kasneje srečala še v pokalu, tokrat na stadionu Via del Mare tik ob Jadranskem morju, kjer domuje Sambenedettese. Žal so lokalne oblasti za oba obračuna prepovedale gostujoče navijače, a ljubitelji italijanskega nižjeligaškega nogometa so kljub temu prepričani, da derbija ne bosta razočarala. Tudi zato, ker sta oba že razprodana.