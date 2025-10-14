Italija v strahu pred navijači Eintrachta uvaja mejne kontrole

- FOTO: AP
Italijansko notranje ministrstvo v Rimu je odločilo, da za 48 ur začasno suspendira schengenski sporazum. Od njegove uveljavitve leta 1995 med večino evropskih držav ni bilo več mejnih kontrol, a 3. in 4. novembra bodo na meji z Italijo ponovno izvajali naključne preglede.
S tem želijo preprečiti, da bi se navijači Frankfurta kljub prepovedi odpravili v Neapelj – podobno kot marca 2023, ko je nekaj sto huliganov prezrlo prepoved, odpotovalo v Neapelj in se tam spopadlo z navijači Napolija v uličnih obračunih.
Za Eintracht Frankfurt odločitev italijanskih oblasti ni presenečenje. Član uprave Philipp Reschke je za nemški Bild povedal: "Ta ukrep je bil vsem napovedan na srečanju v Rimu."
Srečanje je potekalo 23. septembra na notranjem ministrstvu, o ukrepu pa je bila obveščena tudi Uefa.
Mejne kontrole ob izključitvah navijačev v evropskih klubskih tekmovanjih niso nič novega. Nazadnje je bil podoben primer pri navijačih Ajaxa iz Amsterdama, ko so pred tekmo Lige prvakov proti Marseillu 30. septembra francoske oblasti izvajale kontrole na meji.
