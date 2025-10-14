Svetli način
Nogomet

Italija v strahu pred navijači Eintrachta uvaja mejne kontrole

Rim, 14. 10. 2025 18.07 | Posodobljeno pred eno minuto

S.V.
To, česar so se nemški navijači bali, se zdaj uresničuje. Tekma Lige prvakov med Neapljem in Eintrachtom iz Frankfurta bo 4. novembra potekala brez navijačev iz Nemčije. Neapeljski prefekt je namreč odredil, da vstopnic ne smejo prodajati gostujočim navijačem. Zdaj pa oblasti ukrep še zaostrujejo.

Italijansko notranje ministrstvo v Rimu je odločilo, da za 48 ur začasno suspendira schengenski sporazum. Od njegove uveljavitve leta 1995 med večino evropskih držav ni bilo več mejnih kontrol, a 3. in 4. novembra bodo na meji z Italijo ponovno izvajali naključne preglede.

S tem želijo preprečiti, da bi se navijači Frankfurta kljub prepovedi odpravili v Neapelj – podobno kot marca 2023, ko je nekaj sto huliganov prezrlo prepoved, odpotovalo v Neapelj in se tam spopadlo z navijači Napolija v uličnih obračunih. 

Za Eintracht Frankfurt odločitev italijanskih oblasti ni presenečenje. Član uprave Philipp Reschke je za nemški Bild povedal: "Ta ukrep je bil vsem napovedan na srečanju v Rimu."

Srečanje je potekalo 23. septembra na notranjem ministrstvu, o ukrepu pa je bila obveščena tudi Uefa.

Mejne kontrole ob izključitvah navijačev v evropskih klubskih tekmovanjih niso nič novega. Nazadnje je bil podoben primer pri navijačih Ajaxa iz Amsterdama, ko so pred tekmo Lige prvakov proti Marseillu 30. septembra francoske oblasti izvajale kontrole na meji.

