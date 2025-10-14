Italija v strahu pred navijači Eintrachta uvaja mejne kontrole

Italijansko notranje ministrstvo v Rimu je odločilo, da za 48 ur začasno suspendira schengenski sporazum. Od njegove uveljavitve leta 1995 med večino evropskih držav ni bilo več mejnih kontrol, a 3. in 4. novembra bodo na meji z Italijo ponovno izvajali naključne preglede.

S tem želijo preprečiti, da bi se navijači Frankfurta kljub prepovedi odpravili v Neapelj – podobno kot marca 2023, ko je nekaj sto huliganov prezrlo prepoved, odpotovalo v Neapelj in se tam spopadlo z navijači Napolija v uličnih obračunih.