Pred rimskim derbijem spopad navijačev in policistov, 24 ranjenih

Pred začetkom rimskega derbija se je okoli 500 navijačev Lazia in Rome skušalo prebiti skozi policijske ovire, postavljene v okolici Olimpijskega stadiona, da bi preprečili spopad navijačev obeh ekip.

Policija je navijače, med katerimi so bili nekateri oboroženi z železnimi palicami in kladivi, potisnila nazaj z vodnimi topovi. Med spopadi je bilo ranjenih 24 ljudi, kar nekaj med obmetavanjem s kamenjem. Organi pregona so aretirali šest navijačev, tri iz vrst Lazia in tri iz vrst Rome.

"V sezoni 2025/26 ne bo več dovoljeno začeti tekem visokega tveganja zvečer, kot se je zgodilo na tekmi med Laziem in Romo," je v torek zvečer Italijanski nogometni zvezi (FIGC) sporočilo notranje ministrstvo.

Po poročanju italijanskih tiskovnih agencij je ministrstvo za notranje zadeve navijačem Lazia in Rome prepovedalo obisk naslednjih treh tekem v gosteh.