Italijani do druge, Francozi do prve zmage v ligi narodov

Za prvo zmago Francozov v ligi narodov sta zadela Randal Kolo Muani (29.) in Ousmane Dembele (57.), medtem ko so azzurri na drugi tekmi elitne lige na Bozsik Areni v madžarski prestolnici slavili z goloma Davida Frattesija (38.) in Moisa Keana (62.). Za Izraelce je častni gol dosegel Abu Fani (90.).

Na sporedu so bile štiri tekme v ligi B. Slovenija je bila v skupini 3 s "hat-trickom" Benjamina Šeška (23., 28., 63.) zanesljivo boljša od Kazahstana s 3:0, na drugi tekmi pa je Norveška ugnala Avstrijo z 2:1. Za Norvežane sta zadela Felix Myhre (9.) in Erling Haaland (83.), za Avstrijo pa je edini gol dosegel Marcel Sabitzer (37.).

V skupini 4 je Črna gora klonila proti Walesu, kar dva gola pa je domača izbrana vrsta, ki jo vodi Hrvat Robert Prosinečki , prejela v uvodnih treh minutah, ko sta zadela Kieffer Moore in Harry Wilson . Črnogorci so znižali prek Dritona Camaja (73.), izenačujočega gola pa niso zmogli doseči. Na drugi tekmi je bila Turčija boljša od Islandije s 3:1. Pri Turkih je vse tri gole dosegel Kerem Akturkoglu (2., 52., 88.), pri Islandcih pa Victor Palsson (37.).

Na uvodni tekmi lige C je Kosovo na Cipru zanesljivo zmagal s 4:0. Tekmo je zaznamovala prekinitev zaradi transparenta Kosovo je Srbija, po protestu gostujoče zasedbe pa so ga prireditelji odstranili. Romunija je na drugi tekmi skupine 2 ugnala Litvo s 3:1.

V torek bodo na sporedu še zadnje tekme drugega kroga. Para skupine A3 sta Madžarska - Bosna in Hercegovina ter Nizozemska - Nemčija, skupine B1 Albanija - Gruzija in Češka - Ukrajina, skupina B2 pa Anglija - Finska in Irska - Grčija. V skupini C4 se bodo pomerili Latvija in Ferski otoki ter Severna Makedonija in Armenija, v skupini D2 pa Andora in Malta.