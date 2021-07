Španci in Italijani za prvo finalno vstopnico na Euru

Španski, italijanski, danski in angleški nogometaši so polfinalisti evropskega prvenstva. V prvem polfinalu se bosta na kultnem angleškem stadionu Wembley v Londonu pomerili Italija in Španija. V sredo bo na istem prizorišču še drugi polfinale med domačini Angleži in Danci, veliki finale letošnjega Eura pa bo London gostil v nedeljo.

Italija je do polfinala prišla z nadaljevanjem serije zmag. Skupno so zdaj azzurri že na 13 tekmah v nizu slavili, neporaženi pa so že na zadnjih 32 tekmah, na katerih so zbrali 27 zmag in pet neodločenih izidov.

Italijane v polfinalu čakajo veliki Španci, ki na letošnjem turnirju nastopajo brez nogometašev madridskega Reala. Španija se je pod vodstvom Luisa Enriqueja petič prebila v polfinale. Na sklepnih turnirjih na domačih tleh 1968, v Avstriji in Švici 2008 ter na Poljskem in v Ukrajini 2012 je pobrala smetano, v Franciji 1984 pa je v finalu klonila proti gostiteljici iz Francije.

Na letošnjem Euru, kot poroča STA, so Italijani v skupini A, kjer so končali na vrhu, premagali Turčijo s 3:0, Švico prav tako s 3:0 in Wales z 1:0. V osmini finala so po podaljšku z nekaj težavami premagali Avstrijo z 2:1, v četrtfinalu pa nato prav tako po dodatnem delu tekme še Belgijo z 2:1. Španija je imela še nekoliko težjo pot do polfinala. V skupini E se je Špancem odprlo šele ob koncu, potem ko so najprej igrali 0:0 s Švedi in 1:1 s Poljaki. V zadnji tekmi so odpihnili Slovaško s 5:0, si priigrali drugo mesto v skupini in nato v osmini finala v eni najbolj razburljivih tekem, polni preobratov, premagali Hrvaško po podaljšku s 5:3. Še več dela pa so imeli nato v četrtfinalu s Švicarji, saj so jih ugnali šele po enajstmetrovkah. Na velikih tekmovanjih so leta 2012 Španci premagali Italijo v finalu EP. Za Špance je bila sicer ta zmaga pred devetimi leti zadnji naslov od treh na EP. Italija ima edini evropski naslov iz leta 1968. Španija se je pod vodstvom Luisa Enriqueja petič prebila v polfinale.

Na polfinalu na Wembleyju se bo lahko, potem ko so britanske oblasti sprostile koronske ukrepe, zbralo 60.000 navijačev. A ti bodo večinoma domačini, saj je za tujce pot do Londona še vedno precej zapletena. Zato nobeden od polfinalistov verjetno ne bo imel veliko podpore rojakov s tribun. Tekmeca v finalu pa bo bodisi Italija bodisi Španija dobila v sredo zvečer, ko se bosta na slovitem stadionu pomerili še domača ekipa Anglije in Danska. Angleži bodo na letošnjem Euru lovili prvo lovoriko na velikih tekmovanjih po domačem SP daljnega leta 1966, medtem ko bodo Danci iskali drugo veliko presenečenje po zmagi na EP leta 1992.

Četrtfinalne tekme, kot piše STA, za razliko od dvobojev osmine finala, ko so izpadli svetovni prvaki Francozi, svetovni podprvaki Hrvati, evropski prvaki Portugalci in vedno močni Nemci, niso postregle s tako senzacionalnimi razpleti.

Španci so si po "zaspanem skupinskem delu" in uvodnih remijih s Švedi in Poljaki napredovanje izborili šele po visoki zmagi nad Slovaki s 5:0. V osmini finala so bili po pravem trilerju v podaljšku boljši od Hrvatov s 5:3, v četrtfinalu pa so šele po izvajanju 11-metrovk izločili Švicarje s 3:1, potem ko se je tekma v rednem delu končala z 1:1.

Polfinalne vozovnice so si bolj ali manj izborili papirnati favoriti: Italija je v četrtfinalu izločila Belgijo, Španija po izvajanju 11-metrovk Švico, Danska je bila boljša od Češke, Anglija pa od najbolj presenetljive letošnje četrtfinalistke iz Ukrajine. Italijani so v četrtfinalnem posladku v bavarski prestolnici na kolena položili visokoleteče Belgijce in si po zmagi z 2:1 izborili šesti polfinalni nastop na zaključnih turnirjih stare celine. V nadaljevanju turnirja ne bodo mogli računati na za Leonarda Spinazzolo, eden najboljših njihovih posameznikov si je na četrtfinalni tekmi strgal ahilovo tetivo in ga čaka dolgotrajno zdravljenje. "Azzurri" so se, kot piše STA, na nogometni Mont Blanc povzpeli na domačih tleh 1968, v Belgiji in na Nizozemskem 2000 so v finalu morali priznati premoč Francozom, dvanajst let kasneje pa so bili na Poljskem in v Ukrajini od njih boljši Španci. Med štiri so se uvrstili tudi v Nemčiji 1988 in na letošnjem turnirju.

Mancini prerodil Italijane

Italijani pod vodstvom Roberta Mancinija kažejo izjemne predstave. Po švedski zaušnici iz leta 2017, ko se prvič v svoji zgodovini niso prebili na svetovno prvenstvo v Rusiji 2018, je 56-letni italijanski strateg v svojem selektorskem mandatu sestavil izjemno homogeno in taktično nepredvidljivo ekipo, ki že na 32 tekmah v nizu ni doživela poraza. V tej statistični prvini sta v vodstvu Brazilija in Španija. Južnoameriška izbrana vrsta je bila med letoma 1993 in 1996 neporažena na 35. zaporednih tekmah, identičen niz je imela tudi Španija v obdobju med letoma 2007 in 2009.