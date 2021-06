Italijani šele v podaljšku strli odpor Avstrijcev za četrtfinale Eura 2020

Drugi polčas so živahneje začeli Avstrijci, vratarja Gianluigija Donnarummo je ogrel Arnautović, rdeče-belo-rdeči pa so v 51. minuti prišli do prostega strela z roba kazenskega prostora. A specialist za takšne udarce David Alaba je tokrat meril nekaj centimetrov prek gola. Aktivnejšo igro je Avstrija kronala v 65. minuti, ko je Arnautović po podaji Alabe z glavo poslal žogo prek vratarja in v mrežo, a po ogledu posnetka gol zaradi prepovedanega položaja ni obveljal.

Tekma se je v prvem delu hitro nagnila v pričakovano smer, kjer so Italijani narekovali ritem, Avstrijci pa so se umaknili v bolj obrambne položaje in prežali na morebitne napake tekmecev. Italijani so v prvih minutah nekajkrat preizkusili vratarja Daniela Bachmanna , a ni imel večjih težav. Avstrija v začetni tretjini tekme ni bila prav nevarna, Marko Arnautović je v 18. minuti meril visoko prek gola. Bi pa lahko azzurri povedli v 32. minuti. Takrat je do žoge na robu kazenskega prostora na kakšnih 18 metrih prišel Ciro Immobile, žoga pa je po njegovem silovitem strelu zadela desno vratnico.

V četrtfinalu se bo italijanska reprezentanca pomerila z zmagovalcem para Belgija - Portugalska. V osmino finala so se že uvrstili Danci, ki so s 4:0 premagali Wales.

To je vendarle spet prebudilo Italijane, ki pa niso več našli ritma iz prvega dela. Nekaj polpriložnosti Immobileja in Manuela Locatellija so Avstrijci v obrambi brez težav ustavili, so pa nato sami v 74. minuti zahtevali najstrožjo kazen po prekršku nad Stefanom Lainerjem, vendar so bili že pred tem v prepovedanem položaju. Bolj ko se je tekma iztekala, bolj je bilo jasno, da ekipi ne bosta več tvegali, tako da se je dvoboj kot prvi v izločilnem delu prevesil v podaljšek.

Dva gola Italije v podaljšku

Kar Italijanom ni uspelo v rednem delu, je v peti minuti podaljška rezervistu Federicu Chiesi. Po natančni podaji Leonarda Spinazzole je žogo dobil osamljen na desni strani pred golom, iz igre vrgel Lainerja in neoviran streljal v daljši kot vrat Bachmanna za 1:0. V 105. minuti je sledil nov udarec za Avstrijo. Po podaji Insigneja je Francesco Acerbi borbeno prišel do žoge in jo spravil do Mattea Pessine, ta pa je iz bližine zadel za 2:0. Toda Avstrija je še poskušala in v 114. minuti je za nekaj upov poskrbel Saša Kalajdžić, ko je po kotu spretno med padcem z glavo spravil žogo v mrežo, a to je bilo premalo za preobrat.

Euro 2020, osmina finala:

Italija - Avstrija 2:1* (0:0, 0:0)

Chiesa 95., Pessina 105.; Kalajdžić 114.

*po podaljšku