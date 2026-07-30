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Nogomet

Italijani so žalovali, Milan pa je zanikal govorice o smrti legende

Milano, 30. 07. 2026 09.15 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Franco Baresi

Nogometni svet so v sredo zvečer šokirale objave določenih italijanskih medijev in znanih oseb. Ti so poročali, da je legendarni branilec Franco Baresi izgubil življenje. Hitro zatem se je oglasil Milan, katerega barve je Italijan branil celotno kariero: "Zanikamo neresnične navedbe, ki so se začele širiti v zadnjih minutah."

Franco Baresi je v dobrih dveh desetletjih za Milan odigral 716 obračunov, več nastopov pa je v klubski zgodovini zbral le njegov dolgoletni obrambni partner Paolo Maldini. Baresi je s klubom, kjer trenutno nosi naziv častnega podpredsednika, šestkrat osvojil italijansko prvenstvo in trikrat postal zmagovalec Lige prvakov, italijanski reprezentanci pa je leta 1982 pomagal do trofeje na svetovnem prvenstvu.

Franco Baresi
Franco Baresi
FOTO: Profimedia

66-letnik se je v zadnjem obdobju soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Avgusta lani je razkril, da je prestal operacijo odstranitve pljučnega vozliča in začel zdravljenje z imunoterapijo, ki ga v nasprotju z določenimi poročanji še vedno nadaljuje.

Družbena omrežja so v sredo zvečer namreč preplavile novice o tem, da je Baresi izgubil bitko za življenje. Mediji, ki so o tem poročali, so objave hitro izbrisali, enako pa je storil tudi podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, ki je v čustvenem sporočilu med drugim zapisal, da je Baresi vedno bil in za vedno bo simbol pravega nogometa.

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Na neresnične informacije so se ekspresno odzvali pri Milanu in z uradno izjavo končali nekajminutno italijansko žalovanje: "Zanikamo neresnične navedbe o Francu Baresiju, ki so se začele širiti v zadnjih minutah. Franco prestaja težko in občutljivo obdobje, klub pa trdno stoji ob strani njemu in njegovi družini. Vse pozivamo, naj spoštujejo njihovo zasebnost in se vzdržijo širjenja popolnoma neutemeljenih informacij."

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