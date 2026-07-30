Italijani so žalovali, Milan pa je zanikal govorice o smrti legende

Franco Baresi je v dobrih dveh desetletjih za Milan odigral 716 obračunov, več nastopov pa je v klubski zgodovini zbral le njegov dolgoletni obrambni partner Paolo Maldini . Baresi je s klubom, kjer trenutno nosi naziv častnega podpredsednika, šestkrat osvojil italijansko prvenstvo in trikrat postal zmagovalec Lige prvakov, italijanski reprezentanci pa je leta 1982 pomagal do trofeje na svetovnem prvenstvu.

66-letnik se je v zadnjem obdobju soočal z resnimi zdravstvenimi težavami. Avgusta lani je razkril, da je prestal operacijo odstranitve pljučnega vozliča in začel zdravljenje z imunoterapijo, ki ga v nasprotju z določenimi poročanji še vedno nadaljuje.

Družbena omrežja so v sredo zvečer namreč preplavile novice o tem, da je Baresi izgubil bitko za življenje. Mediji, ki so o tem poročali, so objave hitro izbrisali, enako pa je storil tudi podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini, ki je v čustvenem sporočilu med drugim zapisal, da je Baresi vedno bil in za vedno bo simbol pravega nogometa.