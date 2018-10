Marcelo želi k Ronaldu, Real v soboto govoril s Contejem

V Italiji so še naprej prepričani, da si želita tako vezist madridskega Reala Luka Modrić kot branilec evropskih prvakov Marcelo zaigrati na Apeninskem polotoku. V zadnjih dneh je pod drobnogledom Brazilec, ki se po informacijah iz Torina želi pridružiti Juventusu in dobremu prijatelju Cristianu Ronaldu. Govorice o prihodu trenerja Antonia Conteja so medtem vedno glasnejše.

Marcelo (na fotografiji) je še pred časom trdil, da bo v Realu ostal do izteka pogodbe. FOTO: AP

Torinski dnevnik Tuttosport je v ponedeljek udaril z novico, da si želi brazilski reprezentančni branilec Marcelože januarja zapustiti vrste madridskega Reala in se pridružiti Juventusu. Ob slovesu Cristiana Ronalda, ki je k Torinčanom prestopil poleti, so Marcela že povezovali s staro damo, zdaj pa je med Madridom in prestolnico Piemonta spet "vroče". MARCELO

Radio Cadena COPE medtem trdi, da je švedski napadalec Zlatan Ibrahimović med možnimi Realovimi okrepitvami pred nadaljevanjem sezone. "Ibra" v dresu LA Galaxyja navdušuje v svoji prvi sezoni v ligi MLS (22 golov na 25 tekmah), 37-letnik iz Malmöja pa v zadnjem času odkrito priznava, da ne ve, če bo prek luže odigral še eno sezono. Povezujejo ga sicer tudi z nekdanjim delodajalcem AC Milanom.

V Tuttosportu, ki je z Marcelom začel na naslovnici, piše, da je Brazilec vodilnim v klubu že sporočil svoje želje: spet želi zaigrati s portugalskim zvezdnikom Ronaldom, s katerim sta tako plodno sodelovala na Santiagu Bernabeu. Torinski časnik dodaja, da imajo belo-črni že pripravljen načrt za prihod izkušenega Južnoameričana: njegovega rojaka Alexa Sandra, ki trenutno zaseda položaj na levem boku, nameravajo posoditi v enega od klubov Premier League. Prestop bi bojda lahko dosegel znamko 50 ali celo 60 milijonov evrov. 'Poln pričakovanj kot Vinicius'

"Zelo sem zadovoljen v Madridu, to je moj dom, veliko let še imam na pogodbi in tu sem izjemno srečen,"je za klubsko televizijo poleti namigovanja o slovesu sicer zavrnil Marcelo. "Dobro je, da smo se dotaknili te teme, saj so se govorice pojavljale vse od mojega prihoda. Videl sem veliko neumnosti, a kot sem rekel, sem poln pričakovanj kot (novinec v vrstah Reala op. a.) Vinicius. Kot da bi imel 18 let ... Tu ostajam do konca."

Conte (na fotografiji) je po odličnem začetku pri Chelseaju in osvojenem državnem prvenstvu klavrno zaključil s svojo angleško avanturo. FOTO: AP