Italijani zahtevajo prestavitev tekme z Izraelom

"Izrael sicer ni izključen z mednarodnih športnih tekmovanj, glede na humanitarno katastrofo in zgodovinske razsežnosti neizmernega gorja v Gazi pa je zame neprimerno, da bi se tekmo igralo v Vidmu," so italijanski mediji povzeli Alberta Feliceja De Tonija. Ta pravi, da bi morali tekmo prestaviti na poznejši termin.
Župan se pri svoji zahtevi opira na peticijo, ki jo je sprožila organizacija Possibile in pod zahtevo, da se tekmo odpove, zbrala 20.000 podpisov.
Varnostni pomisleki pa so na mestu. Videm je že oktobra 2024 gostil tekmo lige narodov med Italijo in Izraelom in tudi takrat so se v mestu zvrstili protesti. Že pred letom dni je mestni svet nasprotoval organizaciji. Po dolgih pogajanjih in z zavezo, da se začnejo zbirati humanitarni prispevki za Gazo, so lokalne oblasti podprle tekmo.
Uradni organizator kvalifikacij za SP 2026 je Evropska nogometna zveza, ki jo vodi Aleksander Čeferin. Prireditelje pa izberejo posamezne nogometne zveze, v tem primeru italijanska, ki se je odločila za stadion Udineseja.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.