Nogomet

Italijani zahtevajo prestavitev tekme z Izraelom

Videm, 01. 09. 2025 14.50 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Župan Vidma Alberto Felice De Toni iz varnostnih razlogov zahteva prestavitev tekme kvalifikacij za nogometno svetovno prvenstvo 2026 med Italijo in Izraelom, ki je načrtovana za 14. oktober na stadionu Udineseja v Vidmu.

"Izrael sicer ni izključen z mednarodnih športnih tekmovanj, glede na humanitarno katastrofo in zgodovinske razsežnosti neizmernega gorja v Gazi pa je zame neprimerno, da bi se tekmo igralo v Vidmu," so italijanski mediji povzeli Alberta Feliceja De Tonija. Ta pravi, da bi morali tekmo prestaviti na poznejši termin.

Župan se pri svoji zahtevi opira na peticijo, ki jo je sprožila organizacija Possibile in pod zahtevo, da se tekmo odpove, zbrala 20.000 podpisov.

Protest v Italiji
Protest v Italiji FOTO: AP

Varnostni pomisleki pa so na mestu. Videm je že oktobra 2024 gostil tekmo lige narodov med Italijo in Izraelom in tudi takrat so se v mestu zvrstili protesti. Že pred letom dni je mestni svet nasprotoval organizaciji. Po dolgih pogajanjih in z zavezo, da se začnejo zbirati humanitarni prispevki za Gazo, so lokalne oblasti podprle tekmo.

Uradni organizator kvalifikacij za SP 2026 je Evropska nogometna zveza, ki jo vodi Aleksander Čeferin. Prireditelje pa izberejo posamezne nogometne zveze, v tem primeru italijanska, ki se je odločila za stadion Udineseja.

nogomet italija izrael
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
03. 09. 2025 10.53
+1
Vsi se poskušajo izvleči iz te prelite otroške krvi , ki jo prelivajo Izraelci , EU birokrati pa tega nočejo videti , kot je zadnjič Čeferin povedal , politika je močno umešana v to, pa vendar ljudje nočejo več druženja z Izraelci , ampak ne zaradi antisemizma , ampak zaradi morije v Gazi.
ODGOVORI
1 0
ISSN 1581-3711
