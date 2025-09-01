Italijani zahtevajo prestavitev tekme z Izraelom

"Izrael sicer ni izključen z mednarodnih športnih tekmovanj, glede na humanitarno katastrofo in zgodovinske razsežnosti neizmernega gorja v Gazi pa je zame neprimerno, da bi se tekmo igralo v Vidmu," so italijanski mediji povzeli Alberta Feliceja De Tonija. Ta pravi, da bi morali tekmo prestaviti na poznejši termin.

Župan se pri svoji zahtevi opira na peticijo, ki jo je sprožila organizacija Possibile in pod zahtevo, da se tekmo odpove, zbrala 20.000 podpisov.