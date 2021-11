Italijani (znova) trepetajo za preboj na mundial: 'Samo ne Portugalska'

Po osvojitvi drugega mesta v skupini naši zahodni sosedje zdaj z nestrpnostjo pričakujejo žreb dodatnih kvalifikacij, ki bi jim po najslabšem možnem scenariju lahko prinesel dvoboja z njihovimi predhodniki na evropskem prestolu Portugalci.

Italijani so se v skupinskem delu pomerili s Švicarji, Bolgari, Severnimi Irci in Litovci ter v osmih odigranih tekmah (štiri zmage in štirje remiji) osvojili 16 točk. Slovita Gazzetta dello Sport je med drugim izpostavila, da sta bila za četo Roberta Mancinija usodna neodločena izida proti neposredni tekmici Švici (1:1, 0:0), ki je na koncu z 18 točkami osvojila prvo mesto v skupini C in remi proti skromni reprezentanci Bolgarije (1:1). "Tega spodrsljaja ni pričakoval nihče. Res je, da je bila tekma proti Bolgariji na sporedu v začetku septembra, ko so bile misli reprezentantov še vedno usmerjene k osvojitvi naslova evropskega prvaka, ampak zmaga vendarle ne bi smela biti pod vprašajem," so uvodoma zapisali v Gazzetti, za katero je selektor Mancini izjavil sledeče: "Še bolj kot remi z Bolgarijo sta nas neposredne uvrstitve na svetovno prvenstvo stali zgrešeni enajstmetrovki na tekmi s Švico, ki bi jo po neki logiki tudi morali dobiti. Zdaj nas v boju za Katar čakata finalna obračuna v dodatnih kvalifikacijah."