Atalanta razbila Juventus, Napoli znova bližje vodilnemu Interju

Nogometaši Napolija so z zmago nad Fiorentino vodilnemu Interju znova približali zgolj na točko zaostanka. Zvečer pa je bila uspešna tudi Atalanta, ki je v Torinu s kar 4:0 razbila Juventus in se učvrstila na tretjem mestu.

Najprej so bili na delu Neapeljčani, ki so ugnali Fiorentino. Za vodstvo domačih je v 26. minuti poskrbel Romelu Lukaku, na 2:0 pa je povišal Giacomo Raspadori. Za Fiorentino je bil sicer natančen Albert Gudmundsson, vendar do preobrata v Neaplju ni prišlo.

Statistika tekme Napoli - Fiorentina FOTO: Sofascore.com icon-expand

Za pravi šok v Torinu pa so poskrbeli nogometaši Atalante. Nemočnemu Juventusu so zabili kar štiri zadetke in poskrbeli, da so navijači stare dame še pred koncem tekme množično zapuščali stadion. Mrežo domačih je z enajstih metrov načel Mateo Retegui, v drugem polčasu pa so zabili še Marten de Roon, Davide Zappacosta in Ademola Lookman.

Statistika tekme Juventus - Atalanta FOTO: Sofascore.com icon-expand

Nedelja je bila uspešna tudi za Bologno, ki se je zmage z 2:1 razveselila v Veroni in se prebila na šesto mesto prvenstvene lestvice. S tremi točkami pa so Empoli zapustili nogometaši Rome, slavili so z 1:0, zmago je Rimljanom prinesel Matias Soule. V ponedeljek bosta 28. krog sklenila še Lazio in Udinese, pri katerem igrata Sandi Lovrić in Jaka Bijol. Na vrhu lestvice ostaja Inter (61) , vendar ima le točko prednosti pred Napolijem (60), dve točki manj ima Atalanta (58). Potolčeni Juventus ostaja na četrtem mestu (52), pri 50 točkah pa sta Lazio in Bologna. Fiorentina je padla na osmo mesto, poleg Bologne jo je prehitela še Roma.

