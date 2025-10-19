Juventus pred gostovanjem v Madridu ostal praznih rok proti Comu

Juventus letošnje sezone ni začel najbolje, na zmago čaka že zadnje štiri kroge, do nje pa niso uspeli priti niti proti Comu. Zasedba, ki jo vodi Cesc Fabregas, je tekmo začela odločno in po zadetku Marca-Oliverja Kempfa povedla že v četrti minuti. Podajo je prispeval mladi argentinski zvezdnik Nico Paz, ki je nato v 79. minuti postavil končni rezultat 2:0.
Como in Juve sta po sedmih krogih izenačena na 12 točkah. Bianconeri so zaradi slabšega razmerja v danih in prejetih zadetkih na sedmem mestu, Como je mesto višje.
S tem porazom pa si stara dama ni zagotovila najboljše popotnice pred potjo v Madrid, kjer jih v ligaškem delu Lige prvakov čaka obračun z belim baletom. Obračun med Real Madridom in Juventusom si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.
Parma, pri kateri Tjaš Begić znova ni dobil priložnosti za igro, je na gostovanju pri Genoi igrala 0:0. Genoa in Parma sta pri dnu prvenstvene lestvice, so pa imeli domači že globoko v sodniškem dodatku priložnost za zmago, vendar je Zion Suzuki obranil enajstmetrovko Maxwelu Cornetu.
Do nove zmage pa je prišla Bologna, ki je v gosteh z zadetkoma Emila Holma in Riccarda Orsolinija z 2:0 ugnala Cagliari. Gostujoča zasedba je po četrti zmagi na četrtem mestu prvenstvene lestvice, na svojem računu ima 13 točk.
Pred sedmim krogom sta vrh lestvice s 15 točkami zasedala Roma in Napoli, oba pa sta v soboto ostala brez točk. Napoli, ki je igral brez poškodovanih Scotta McTominaya in Rasmusa Hoejlunda, je moral priznati premoč Torinu, domači ekipi je zmago prinesel zadetek nekdanjega Napolijevega napadalca Gia Simeoneja.
V Rimu pa je Inter premagal Romo ter se s petimi zmagami in dvema porazoma izenačil z Neapeljčani in Rimljani, a zaradi boljše razlike v danih in prejetih zadetkih skočil na vrh lestvice. Milančani so povedli že v šesti minuti z golom Ange-Yoana Bonnyja.
Pred tem je Pisa igrala proti Veroni, Lecce pa proti Sassuolu, obe tekmi pa sta se končali z 0:0.
V ponedeljek bosta krog končala Cremonese in Udinese Sandija Lovrića.
