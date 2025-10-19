Juventus pred gostovanjem v Madridu ostal praznih rok proti Comu

Juventus letošnje sezone ni začel najbolje, na zmago čaka že zadnje štiri kroge, do nje pa niso uspeli priti niti proti Comu. Zasedba, ki jo vodi Cesc Fabregas, je tekmo začela odločno in po zadetku Marca-Oliverja Kempfa povedla že v četrti minuti. Podajo je prispeval mladi argentinski zvezdnik Nico Paz, ki je nato v 79. minuti postavil končni rezultat 2:0.

Como in Juve sta po sedmih krogih izenačena na 12 točkah. Bianconeri so zaradi slabšega razmerja v danih in prejetih zadetkih na sedmem mestu, Como je mesto višje.

S tem porazom pa si stara dama ni zagotovila najboljše popotnice pred potjo v Madrid, kjer jih v ligaškem delu Lige prvakov čaka obračun z belim baletom. Obračun med Real Madridom in Juventusom si boste lahko ogledali na Kanalu A in VOYO.