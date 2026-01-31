Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Napoli ugnal Fiorentino, Lovrić debitiral ob porazu Verone

Rim, 31. 01. 2026 22.48 pred 15 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Rasmus Hojlund

Slovenski nogometni reprezentant Sandi Lovrić se je po petkovem prestopu prvič predstavil v dresu Verone. Ta je v 23. krogu gostovala pri Cagliariju in izgubila z 0:4. Do zmage pa so prišli nogometaši Napolija, z 2:1 so doma premagali Fiorentino.

Sandi Lovrić
Sandi Lovrić
FOTO: Profimedia

Sandi Lovrić je na Sardiniji v igro vstopil že v 29. minuti po poškodbi Roberta Gagliardinija. Sedem minut pozneje je Cagliari povedel z golom Luce Mazzitellija, prednost pa podvojil v sodniškem dodatku prvega polčasa, ko je zadel Semih Kilicsoy.

Upov na dober razplet nove Lovrićeve ekipe je bilo praktično konec v 51. minuti, ko je Amin Sarr dobil drugi rumeni karton in moral iz igre. Do konca tekme sta zmago domačih potrdila še Ibrahim Sulemana v 84. in Riyad Idrissi v 91. minuti.

Rasmus Hojlund
Rasmus Hojlund
FOTO: Profimedia

Napoli je pred tem gostil Fiorentino in jo premagal z 2:1. Antonio Vergara v 11. in Miguel Gutierrez v 49. minuti sta bila strelca za Neapeljčane, za zasedbo iz Firenc pa je v 57. minuti zadel Manor Solomon.

Pisa, ki je tako kot Verona pri dnu lestvice, je doživela nov poraz, tokrat proti Sassuolu z 1:3.

V petek je Lazio s 3:2 ugnal Genoo.

Na lestvici ima Inter 52 točk, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42 in Como, ki dobiva vse več simpatizerjev, 40.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

* Izidi, 23. krog Serie A:

Lazio - Genoa 3:2 (0:0)

Pisa - Sassuolo 1:3 (0:2)

Napoli - Fiorentina 2:1 (1:0)

Cagliari - Verona 4:0 (2:0)
(Sandi Lovrić je igral od 29. minute za Verono)

nogomet italijansko prvenstvo
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534