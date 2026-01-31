Napoli ugnal Fiorentino, Lovrić debitiral ob porazu Verone

Sandi Lovrić je na Sardiniji v igro vstopil že v 29. minuti po poškodbi Roberta Gagliardinija. Sedem minut pozneje je Cagliari povedel z golom Luce Mazzitellija, prednost pa podvojil v sodniškem dodatku prvega polčasa, ko je zadel Semih Kilicsoy.
Upov na dober razplet nove Lovrićeve ekipe je bilo praktično konec v 51. minuti, ko je Amin Sarr dobil drugi rumeni karton in moral iz igre. Do konca tekme sta zmago domačih potrdila še Ibrahim Sulemana v 84. in Riyad Idrissi v 91. minuti.
Napoli je pred tem gostil Fiorentino in jo premagal z 2:1. Antonio Vergara v 11. in Miguel Gutierrez v 49. minuti sta bila strelca za Neapeljčane, za zasedbo iz Firenc pa je v 57. minuti zadel Manor Solomon.
Pisa, ki je tako kot Verona pri dnu lestvice, je doživela nov poraz, tokrat proti Sassuolu z 1:3.
V petek je Lazio s 3:2 ugnal Genoo.
Na lestvici ima Inter 52 točk, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42 in Como, ki dobiva vse več simpatizerjev, 40.
* Izidi, 23. krog Serie A:
Lazio - Genoa 3:2 (0:0)
Pisa - Sassuolo 1:3 (0:2)
Napoli - Fiorentina 2:1 (1:0)
Cagliari - Verona 4:0 (2:0)
(Sandi Lovrić je igral od 29. minute za Verono)
