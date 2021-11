Italijanska policija izsledila navijača, ki je otipaval novinarko

Proti navijaču pa so sprožili preiskavo storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja. Domnevno so se neprimerno obnašali tudi drugi navijači Fiorentine in bi se lahko prav tako znašli v policijski preiskavi.

Gre sicer za 45-letnega moškega iz province Ancona, so povedali viri. Prepoznali so ga na televizijskih in telefonskih videoposnetkih, moškega pa so ujele tudi varnostne kamere, ko je zapuščal stadion.

Empoli je v končnici tekme prišel do zmage proti Fiorentini z 2:1. "Zloglasni" toskanski derbi je bil sicer reklamiran kot dogodek, ki naj bi javnost ozaveščal o nasilju nad ženskami, in kot osrednji del kampanje s sloganom "Daj nasilju nad ženskami rdeči karton", poročajo italijanski mediji.