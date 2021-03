Italijanska mlada reprezentanca prispela z lastnim kuharjem

Kar 14 ljudi je pet dni skrbelo za nepredušnost mehurčka na obrobju Celja, kjer so najprej bivali mladi nogometni reprezentanti Italije, nato pa še branilci naslova Španci. Hotelsko osebje, ki je zadovoljno, da lahko skrbi za bodoče zvezdnike, pravi, da niso imeli nikakršnih zvezdniških zahtev in da so skrbno upoštevali protokole. Na vsakem koraku pa je bilo moč videti, da gre za velike profesionalce, ki so osredotočeni na zastavljene cilje.

