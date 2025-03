Italijanska velikana v izgradnjo novega stadiona vrednega 1,2 milijarde evrov

Milan in Inter nameravata od mesta odkupiti stadion, ki je že 98 let srce nogometa v prestolnici mode. Po predstavljenih načrtih bo gradnja novega objekta s kapaciteto 71.500 gledalcev – trenutna kapaciteta je 75.817 – stala približno 700 milijonov evrov, urejanje okolice, v kateri bodo med drugim muzej, trgovine, pisarne, hotel in zeleno območje, pa bo stalo 500 milijonov evrov.

Pričakujejo, da bi nov stadion lahko zgradili do leta 2031, s čimer ni ravno zadovoljen Massimo Ambrosini. "Zadeve bi lahko malo pospešili. Odločitev, da bo otvoritvena slovesnost olimpijskih iger na San Siru, je po mojem mnenju nekoliko zamaknila časovnico," je dejal Italijan, ki je v dresu rossonerov zbral 344 nastopov in svoje najboljše trenutke kariere izkusil prav na kultnem San Siru.

Ob tem je nekdanji italijanski reprezentant še dodal: "Mislim, da je neizogibno, da se premaknemo v smeri novega stadiona, da bomo v koraku s tem, kar se dogaja v svetu, zlasti za klube, ki morajo povečati svoje prihodke."

Številni evropski velikani so se že lotili prenove stadionov

Besede Ambrosinija še kako držijo, svoj stadion so v zadnjih letih prenovili številni nogometni velikani, s čimer so povečali svoj prihodek. Najbolj izrazit primer nakazuje Real Madrid in njihov Santiago Bernabeu, v katerega so v zadnji prenovi vložili skoraj dve milijardi evrov, strošek pa naj bi si povrnili v manj kot desetletju.

Prenova je vključevala dodajanje premične strehe, 360-stopinjskega LED-zaslona in prilagodljivega igrišča, ki omogoča gostovanje različnih športnih dogodkov, kot so nogomet, košarka in tenis, prav tako pa tudi gostovanje koncertov.