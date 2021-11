Empoli v končnici tekme do zmage proti Fiorentini

Empoli, pri katerem je Petar Stojanović igral celotno tekmo, Leo Štulac pa je obsedel na klopi za rezervne igralce, je prišel do šeste zmage v sezone proti ekipi iz Firenc. Za preobrat po zaostanku sta v 87. in 89. minuti poskrbela Filippo Bandinelli in Andrea Pinamonti. Pred tem je sicer Fiorentino v 57. minuti v vodstvo popeljal Dušan Vlahović.