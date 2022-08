Italijanske prvake okrepil obetavni Belgijec, Londončane pa Američan

Charles De Ketelaere se je v Brugesu rodil 10. marca 2001 in je v nogometnem smislu odrastel v mladinskem selekciji Club Bruggesa, preden je leta 2019 debitiral za klub. Od takrat je modro-črne zbral 120 nastopov in dosegel 25 golov ter trikrat osvojil belgijsko ligo in dvakrat superpokal. Novembra 2020 je debitiral za belgijsko reprezentanco in od takrat zanjo zaigral osemkrat in enkrat zadel. 21-letni Belgijec je z aktualnimi italijanskimi prvaki podpisal pogodbo do leta 2027 in bo nosil dres s številko 90.

Milančani so se v poletnem prestopnem roku že okrepili z belgijskim reprezentanom in sicer Divockom Origijem, ki se je v prestolnico mode brez odškodnine preselil iz Liverpoola. Poleg napadalca so Milančani po posoji tudi uradno odkupili Alessandra Florenzija in Juniorja Messiasa.

Krepi se tudi Chelsea,

a ne z odmevnimi okrepitvami. Angleškemu prvoligašu se je pridružil mladi ameriški vratar Gabriel Slonina. 18-letnik je z modrimi iz Londona podpisal šestletno pogodbo in bo v dosedanjemu klubu Chicago Fire, kot posojen igralec dokončal sezono lige MLS, nato pa se bo na začetku leta 2023 preselil v zahodni London.

Slonina, ki velja za enega najbolj obetavnih talentov svoje domovine, je leta 2019 postal najmlajši nogometaš, ki je s Chicago Fire sklenil profesionalno pogodbo, saj je bil takrat star komaj 14 let. Je tudi najmlajši vratar, ki je kadar koli začel tekmo v MLS, saj je avgusta lani debitiral pri starosti 17 let in 81 dni. Od takrat dalje je mrežo 13-krat ohranil nedotaknjeno in postal član prve postave članskega moštva, za katerega je zaenkrat odigral vse minute letošnjega prvensta. Slonina je tudi zastopal ZDA na več mladinskih ravneh in decembra tudi prejel svoj prvi vpoklic v člansko reprezentanco, ko je s klopi spremljal minimalno zmago ZDA na prijateljski tekmi proti Bosni in Hercegovini.