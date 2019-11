Italijanski klubi se zavedajo, da je rasizem velika težava

"Moramo prepoznati, da imamo resno težavo z rasizmom na italijanskih stadionih in da se v preteklih letih nismo dovolj borili proti njemu. To sezono so bili nekateri nogometaši žrtve rasističnih žalitev in ta slika je obkrožila svet in sprožila različne debate. To je vir frustracij in sramote za vse nas," so zapisali klubi v pismu.

V pismu so zapisali še, da so v preteklih tednih v Italiji med klubi, serio A, italijansko nogometno zvezo in mednarodnimi strokovnjaki potekali pogovori o tej problematiki in da se ji v preteklosti mogoče niso dovolj posvečali.