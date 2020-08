Bel dim nad Torinom: Pirlo potrjen za novega trenerja Juventusa

Andrea Pirlo je za Juventus igral med letoma 2011 in 2015.

Sky Sport Italiaje poročal, da je vodstvo Torinčanov že sklenilo, kdo bo vodil prvo ekipo v prihodnji sezoni. Prvi trener naj bi postalAndrea Pirlo, ki se je v klub pred dnevi vrnil kot trener ekipe do 23 let, ki nastopa v tretji italijanski ligi. Da bo "stara dama" novega trenerja potrdila v ponedeljek, pa je pisal Corriere della Sera.

Toda Pirla je vodstvo Juventusa za novega trenerja članov potrdilo že v soboto nekaj po 20. uri. Pirlo se je po poročanju različnih medijev v nedeljskih dopoldanskih urah na Allianz stadionu v Torinu že sestal s predsednikom klubaAndreo Agnellijem. Alfa in omega serijskih prvakov Apeninskega polotoka si želi doseči to, kar je Real Madridu uspelo z Zinedinom Zidanom, ki je takoj po prevzemu prve ekipe začel nizati izjemne rezultate.

Pirlo sicer nima nikakršnih trenerskih izkušenj in bo že v prvi sezoni izpostavljen enormnemu pritisku. Sarri je denimo uspel osvojiti naslov prvaka v Serie A, kar pa po mnenju vodstva kluba ni bilo dovolj. Tako je jasno, da ima Juve ima pred prihodnjo sezono zgolj en cilj, in to je zmaga v Ligi prvakov.