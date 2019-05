Navijači Juventusa ne obupujejo: 'Zidane je pri Realu sredi viharja'

Italijanski dnevnik Tuttosportskupaj s še nekaterimi na Apeninskem polotoku še ni povsem prekrižal imena Zinedina Zidanas seznama morebitnih naslednikov Massimiliana Allegrijana klopi Juventusa. Francoz je bil po lanskem osupljivem slovesu od klopi Real Madrida eden prvih kandidatov za vodenje Manchester Uniteda, medtem ko so ga pogosto povezovali tudi s torinsko "staro damo", kjer si je kot vezist med letoma 1996 in 2001 ustvaril slovito nogometno ime.

Belo-črni bodo po koncu aktualne sezone ustoličili Allegrijevega naslednika, potem ko je predsednik Andrea Agnellipotrdil, da po petih letih sodelovanja s trenerjem iz Livorna torinski velikan ne bo več sodeloval. Medtem ko Torinčani iščejo novega stratega in jih še čaka zadnji krog prvenstva, je Zidane z Realom že sklenil nastope v Primeri Division, kjer je s članskim moštvom s porazom proti Betisu potegnil črto pod porazno sezono, v kateri so na tretjem mestu osvojili vsega 68 točk.

Zidane sredi viharja

"Bernabeu je hitro (po koncu tekme, op. a.) začel protestirati, a tokrat je bila ena novost: med odgovornimi se je pojavilo tudi ime Zinedina Zidana,"poroča dnevnik Tuttosport, ki pravi, da se je Zidane "znašel sredi viharja".

"Trener je na položaj prišel sredi sezone po zamenjavi (Santiaga) Solarija, a ni uspel prebroditi ali vsaj umiriti dramatične situacije, v kateri so se znašli 'blancosi'. Potrpljenja navijačev je konec in zdaj se niti 'Zizou' ne zdi več nedotakljiv: že včeraj je na novinarski konferenci sporočil, da bi ga lahko prihodnost vodila stran od španske prestolnice. Juventus še naprej spremlja različne profile trenerjev za naslednika Allegrija, med katerimi je tudi Francoz: navijači 'bianconerov' lahko sanjajo,"so še zapisali.

'Bale? Če bi imel še eno menjavo, ne bi storil nič drugače'

Zidane se je odloči sezono skleniti brez valižanskega zvezdnika Garetha Bala, ki mu na najverjetnejši zadnji tekmi na dolga leta domačem stadionu Santiaga Bernabeua sploh ni ponudil priložnosti. Zidane je na novinarski konferenci namignil, da ni bil zadovoljen z napadalčevim vedenjem, Otočan pa se je po zadnjem sodnikovem žvižgu podal v slačilnice in ni pozdravil navijačev, ki so ga sploh na začetku njegove španske epizode kovali v zvezde.

"Res je, da mu nisem omogočil tega (da bi se poslovil, op. a.). Če bi imel še eno menjavo, ne bi storil nič drugače,"je bil pred mediji oster Zidane."A moram gledati iz dneva v dan in sprejeti odločitve. Ko pa je nekaj, kar mi ni všeč ali se ne sklada z mano, moram storiti to, kar mislim, da je najboljše. Morda je to težko za igralca. Ne moremo pozabiti, kaj mu je uspelo tukaj, a moram živeti v sedanjosti in razmišljati o prihodnosti. Bomo videli. Ne vem, kaj se bo zgodilo, če sem povsem iskren."

Prevzel odgovornost

Za razliko od Bala je priložnost za slovo od Bernabeua dobil vratar Keylor Navas, ki je z nekaj izjemnimi paradami navijače spomnil na svoje najboljše predstave. Kostaričan je bil eden ključnih členov moštva, ki je na čelu s prvim strelcem Cristianom Ronaldomin osvajalcem zadnje zlate žoge Lukom Modrićem trikrat zapored in štirikrat v petih letih pokorilo konkurenco v Ligi prvakov.

"Navas? Ne vem, kaj se bo zgodilo. Ponavljam se, oprostite, a ne vem. Keylor je danes igral dobro, navijači so bili srečni, to je vse. Naslednje leto bomo videli, ko se bomo vrnili sem," je po koncu ligaške sezone, v kateri je Real osvojil najmanj točk po sezoni 2001/02 in zgodovinsko zaostal za večno tekmico Barcelono, še dejal Zidane. Real 18-krat v vseh tekmovanjih ni izgubil od sezone 1995/96.

"Moramo sprejeti, ko gredo reči slabo. Jaz sem za to odgovoren. Imeli smo enajst tekem, pet smo jih zmagali, izgubili štiri in na koncu je, kar je. Pri klubu, kakršen je Madrid, se je težko motivirati, ko ne igraš za kakšen naslov. To ni prvo slabo leto v zgodovini tega kluba. In po slabem pride dobro. A ne smemo pozabiti na to ekipo, moramo jo hraniti v spominu med pripravo na naslednjo,"je sklenil Zidane.

