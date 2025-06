Italijanski mediji neusmiljeni: finale brez zgodbe

Corriere della Sera je tekmo opisal kot "finale brez zgodbe" in dodal, da Inter v nobenem trenutku ni dajal vtisa, da bi bil lahko konkurenčen. Pod naslovom "Inter ponižan" so zapisali, da je bilo že po 20 minutah, ko je PSG vodil z 2:0, jasno, da bo večer dolg in boleč za italijanskega podprvaka.

Gazzetta dello Sport, najvplivnejši športni časnik v državi, je šel še dlje. Z naslovom "Ne na ta način" so izpostavili popolno taktično podrejenost Interja in popolno dominanco Parižanov. Trenerju Simoneju Inzaghiju so dodelili oceno 3 (Luis Enrique je prejel oceno 10), ob tem pa zapisali, da je "popolnoma napačno prebral tekmo, prepozno reagiral, z menjavami pa povzročil še več zmede". Po njihovem mnenju je Inter igral brez pravega načrta, brez energije in brez odgovora na razigrani PSG.

La Repubblica je Interjev nastop označila za "zgodovinsko nemočnega" in opozorila, da "poraz ni bil zgolj rezultatski, temveč tudi značajski". Dodali so, da so Parižani v vsakem elementu igre nadigrali Italijane, ki so klonili tako fizično kot psihično.

Tudi mednarodni mediji, kot je Reuters, so povzeli ostre kritike iz Italije. Po njihovem zapisu gre za "enega najbolj enostranskih finalov v zadnjih desetletjih", saj Inter ni uspel vzpostaviti pritiska, ustvariti resne priložnosti ali zadržati ritma igre.

Po porazu se znova pojavljajo vprašanja o prihodnosti trenerja Simoneja Inzaghija, ki je že drugo leto zapored zapravil veliko priložnost. Čeprav je Inter v domačem prvenstvu pokazal stabilnost, pa neuspehi na evropski sceni postajajo nevzdržni za ambicije kluba in njegove navijače. Dodatno težo kritiki daje dejstvo, da ima Inter eno najbolj izkušenih zasedb v Evropi, s številnimi igralci starejšimi od 35 let, kar pomeni, da je bila to za mnoge morda zadnja priložnost za evropsko slavo.