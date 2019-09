Italijanski mediji poročajo: Fiat bo Juventusu potrojil sponzorsko pogodbo

Italijansko podjetje Fiat na čelu z magnatomAndreo Agnellijem, ki je z družino 63-odstotni lastnik Juventusa, ima za pravice na dresih stare dame pogodbo do leta 2021. Zanjo na leto plačuje 16 milijonov evrov, kar se bo po vsej verjetno ob izteku le-te potrojilo. Če so poročanja italijanskih medijev resnična, Fiat pripravlja novo pogodbo, s katero bi za napise na dresih na sezono plačalevali kar 50 milijonov. Za podobno potezo so se pred kratkim odločili tudi pri nemškem oprevljevalcu Adidasu, ki po najnovejšem dogovoru Juventusu letno nakažejo kar 51 milijonov evrov.

Pri stari dami vse od sezone 2011/2012 zaporedno osvajajo naslove v italijanskem prvenstvu. V tem času pa jim na evropski sceni še ni uspel veliki met v Ligi prvakov. V sezonah 2014/2015 in 2016/2017 so dvakrat klonili v finalu proti Barceloni oziroma Realu iz Madrida. V Torinu so si nadejali evropske krone po prihodu Cristiana Ronalda, a jih je v lanski sezoni že v četrtini finala presenetljivo izločil nizozemski Ajax. Pred to sezono so se v namen pohoda na evropski vrh še dodatno okrepili. Prišli so Matthijs de Ligt, Danilo, Cristian Romero, Luca Pellegrini, Merih Demiral, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot in povratnik Gianluigi Buffon. Zadnja trojica je v glavno mesto Piemonta prišla brez odškodnine, medtem ko sta bila Demirel in Romero nemudoma posojena.

Podjetje s polnim imenom Fiat Chrysler Automobiles ima sicer v lasti kar nekaj avtomobilskih proizvajalcev. Pod italijanskim okriljem med drugim delujejo Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Maserati in Jeep, čigar ime tudi letos krasi drese stare dame.

Serie A lestvica