Italijanski minister za šport prižgal zeleno luč za nadaljevanje sezone

Prvi polfinalni pokalni tekmi sta bili februarja, Inter je z 0:1 izgubil proti Napoliju, Milan in Juventus pa sta se razšla z 1:1. "Upam, da bomo med 13. in 20. junijem dokončali pokalno tekmovanje, kar bi bil pozitiven znak za celo nacijo," je dejal Spadafora. Na današnji videokonferenci so bili sicer ob Spadafori še predstavniki lige, sindikata nogometašev, zveze in zdravstveni strokovnjaki.

Zadnjo tekmo v elitni italijanski ligi so odigrali 9. marca. Od takrat morajo odigrati še štiri zaostale tekme 25. kroga, in sicer Atalanta - Sassuolo, Inter - Sampdoria, Torino - Parma in Verona - Cagliari. Zdravniški odbor je sicer danes potrdil protokole za tekme, v teh ostaja tudi to, da mora ekipa, če je okužen kateri od njenih članov, v 14-dnevno osamitev v svoj vadbeni center. Okuženi posameznik pa mora v karanteno.

Klubi so sicer zahtevali, da bi karantensko obdobje skrajšali na en teden, kar se lahko ob rahljanju ukrepov še vedno zgodi v prihodnje. Pred zaustavitvijo nogometa in vsega športa na italijanskem škornju je Juventus (63 točk) vodil na lestvici s točko prednosti pred drugouvrščenim Laziom. Tretjeuvrščeni milanski Inter Samirja Handanovića ima 54 točk. Atalanta iz Bergama, pri kateri je blestel Josip Iličić, je na četrtem mestu zbrala 48 točk. V elitni italijanski ligi so od Slovencev še Valter Birsa(Cagliari, 12.),Jasmin Kurtić (Parma, 9.),Žan Majer(Lecce, 18.) in Rok Vodišek (Genoa, 17.).