Italijanski napadalec postal nov soigralec Oblaka pri Atleticu

Kot so zapisali na spletni strani Atletica, je Giacomo Raspadori po opravljenem zdravniškem pregledu podpisal petletno pogodbo. 25-letni napadalec je nogometno pot začel pri mlajših selekcijah Sassuola, za člansko ekipo tega kluba pa je prvič zaigral leta 2019. Za Sassuolo je odigral 82 tekem in dosegel 18 golov, leta 2022 pa se je preselil v Neapelj.
Z Napolijem je bil dvakrat italijanski prvak (2022/23 in 2024/25), za klub iz mesta pod Vezuvom pa je odigral 109 tekem in dosegel 18 zadetkov. Za italijansko izbrano vrsto je prvič zaigral leta 2021, doslej pa je zbral 40 nastopov in dosegel devet golov.
