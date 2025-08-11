Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Italijanski napadalec postal nov soigralec Oblaka pri Atleticu

Madrid, 11. 08. 2025 19.01 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
0

Madridski Atletico se je okrepil z italijanskim napadalcem Giacomom Raspadorijem in postal nov soigralec slovenskega vratarja Jana Oblaka. Finančnih podrobnosti Madridčani niso razkrili, španski mediji poročajo, da je vrednost prestopa iz Napolija 20 milijonov evrov.

Kot so zapisali na spletni strani Atletica, je Giacomo Raspadori po opravljenem zdravniškem pregledu podpisal petletno pogodbo. 25-letni napadalec je nogometno pot začel pri mlajših selekcijah Sassuola, za člansko ekipo tega kluba pa je prvič zaigral leta 2019. Za Sassuolo je odigral 82 tekem in dosegel 18 golov, leta 2022 pa se je preselil v Neapelj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z Napolijem je bil dvakrat italijanski prvak (2022/23 in 2024/25), za klub iz mesta pod Vezuvom pa je odigral 109 tekem in dosegel 18 zadetkov. Za italijansko izbrano vrsto je prvič zaigral leta 2021, doslej pa je zbral 40 nastopov in dosegel devet golov.

nogomet atletico madrid raspadori
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110