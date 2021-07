Italijani prepričani o zmagi: 'Ali Angleži res dajejo ananas na pico?'

Imata pa državi vsaj nekaj skupnega: ljubezen do nogometa in reprezentančnega moštva. Anglija že 55 let čaka na ponovitev slavnega leta 1966, a tudi Italija, ki je sicer medtem osvojila tretjo in četrto svetovno lovoriko, že dolgo ni bila na evropskem tronu. Nazadnje so Italijani slavili leta 1968, ko so v finalu na ponovljeni tekmi ugnali Jugoslavijo.

Obe reprezentanci sta dodobra prevetrila nova selektorja Gareth Southgate in Roberto Mancini. V ekipo sta pripeljala mlajše igralce in zgradila močni reprezentanci, ki kljubujeta slabim statistikam in tradicijam. Govor je o pol stoletja katastrof izumiteljev nogometa, a tudi Italijani v zadnjih letih niso imeli razloga za veselje. Leta 2018 se jim namreč ni uspelo uvrstiti na mundial, mediji pa so neuspeh označili za apokalipso. "Mancini je osrednji človek italijanskega čudeža," je povedal Alvaro Moretti, namestnik urednika dnevnika Il Messaggero. "Ko je leta 2018 prevzel reprezentanco, je od začetka verjel, da bo prišel do te točke. Je zelo karizmatičen in eleganten. Odločil se je, da bo njegov pristop temeljil na uživanju v igri ter da bo italijanski ekipi in narodu vrnil veselje."