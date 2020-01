Italijanski pokal: Vsi trije favoriti zanesljivo do napredovanja

Na Apeninskem polotoku so bile odigrane prve tri tekme osmine finala italijanskega pokala. Do napredovanja so prišli Napoli, Lazio in Inter, ki so upravičili vlogo favoritov. Neapeljčani so bili z 2:0 boljši od Perugie, Rimljani so s 4:0 ugnali Cremonese, v prvoligaškem obračunu pa je Inter brez večjih težav premagal Cagliari, za katerega je nekaj minut zaigral tudi Valter Birsa. Na koncu je bilo 4:1.

Samir Handanović FOTO: AP Napoli je dvoboj proti drugoligašu iz Perugie odločil že v prvem polčasu. V 26. in 38. minuti je sodnik Luca Massimi dvakrat pokazal na belo točk v korist domačih, obakrat pa je v polno merilLorenzo Insigne. Tik pred koncem prvega polčasa so imeli tudi gostje priložnost z bele točke, a jo je zapravil prvi strelec moštvaPietro Iemmello. V drugem delu se rezultat ni več spreminjal. Napoli - Perugia



Tudi Cremonese, trenutno 17. ekipa v Serie B, ni bil veliko časa v igri za presenečenje. Na Olimpicu je Lazio povedel v 10. minuti po zadetku Patrica, v 26. pa je na 2:0 povišal še Marco Parolo. V drugem delu sta za visko zmago zabila šeCiro Immobile in Bartolomeu Quissanga. Lazio - Cremonese Slovenski dvoboj na San Siru je pripadel Samirju Handanoviću. Že po 35 sekundah je črno-modre v vodstvo popeljal Romelu Lukaku, v 22. minuti pa je Borja Valeropovišal na 2:0. Belgijski napadalec je na začetku drugega polčasa potrdil napredovanje, nekaj upanja pa je gostom s Sardinije v 72. minuti le vlil Christian Oliva. V 80. minuti je v igro – šele četrtič v tej sezoni – vstopil Valter Birsa, ki pa je bil na igrišču le nekaj sekund, ko je Andrea Ranocchia postavil izid srečanja 4:1. Inter - Cagliari