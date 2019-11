Italijanski premier Salvini o Balotelliju: On je moja zadnja skrb

Med športnimi privrženci v Italiji po tekmah zadnjega kroga elitne nogometne lige Serie A odmevajo dogodki iz Verone, kjer je na tekmi s tamkajšnjim Hellasom napadalec gostujoče Brescie Mario Balotellizaradi domnevnih rasističnih zmerljivk s tribun prekinil igro in na tribuno za golom brcnil žogo. Nekaj časa je grozil tudi z odhodom v slačilnico, nato pa obračun odigral do konca ter v zaključku tekme zabil gol za končnih 2:1 v korist Verončanov.

Sledil je plaz večinoma pozitivnih komentarjev iz vrst medijev, javnosti in Balotellijevih stanovskih kolegov, medtem ko se kontroverzni podpredsednik italijanske vlade Matteo Salvini presenetljivo ni oglasil. Do ponedeljka, ko so ga vztrajni mediji novinarsko konferenco, ki je bila posvečena reševanju železarskega podjetja Ilva, le uspeli sprovocirati do odziva.

'Medijska kampanja proti Veroni in navijačem'

"Z dvajset tisoč zaposlenimi, katerih službe so ogrožene, je Balotelli moja zadnja skrb, ampak res samo zadnja,"je po poročanju La Gazzette dello Sport začel Salvini."Rasizem in antisemitizem morata biti vedno obsojena, a nesreča enega delavca Ilve je vredna več kot deset Balotellijev. Fenomenov ne potrebujemo,"je bil že pregovorno provokativen nekdanji notranji minister in vodja skrajno desne Lige.

Prek Twitterja se je oglasil še Lorenzo Fontana, član Severne lige, ki je stopil v bran Hellas Veroni ter zatrdil, da je vse skupaj izmišljotina novinarjev.

"To je medijska kampanja proti Veroni in njenim fanatičnim navijačem," je prepričan Fontana. Spodaj si lahko sicer ogledate enega od posnetkov s "sporne" tribune in zvoke, ki so jih v smeri Balotellija pošiljali domnevno neoporečni ultrasi. Oglasil se je tudi njihov vodja in dejal, da Balotelli "ni povsem italijanski", označil ga je tudi za "pajaca".

