Italijanski prvoligaš slepim navijačem približal dogajanje na igrišču

Cagliari v Italijo prinaša revolucionarno napravo, ki se imenuje Touch2See in slepim omogoča doživetje nogometne tekme. Naprava, ki je bila že preizkušena v Franciji v nogometu, košarki in ragbiju ter je že uradni partner olimpijskih in paraolimpijskih iger v Parizu, je po zaslugi kluba iz Sardinije prispela v Italijo.