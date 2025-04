Italijanski prvoligaš upokojil dres nekdanjega nogometaša Gorice

'Za Venezio veliko več kot le nogometaš'

Modolov izjemen doprinos k nogometu v Benetkah je klub počastil pred sobotnim srečanjem z Monzo, ko je na stadionu Pier Luigi Penzo potekala kratka slovesnost, med katero so uradno upokojili njegovo številko 13. To pomeni, da je pri Venezii ne bo nosil nihče več.

"Marco Modolo je za zgodovino Venezie veliko več kot le nogometaš. Odraščal je v mladinski šoli kluba in skozi leta izkazoval brezpogojno predanost njegovim barvam. Njegova predanost ga je pripeljala do 273 odigranih tekem in 27 golov, zaradi česar je postal simbol kluba. A zgolj številke ne morejo zajeti vsega, kar je predstavljal za ekipo in navijače," so zapisali na spletni strani prvoligaša iz Benetk.

"Njegove vodstvene sposobnosti in žrtvovanje so bile ključne pri vodenju Venezie na njeni izjemni poti od Serie D do Serie A. Na vsakem koraku je bil Marco temelj ekipe. S ponosom in strastjo je utelešal vrednote kluba," so še dodali in zaključili, da je upokojitev številke 13 simbolična gesta za neizbrisljiv pečat, ki ga je pustil v srcih kluba in njegovih navijačev.

Tudi navijači so Modolu na upokojitveni slovesnosti izkazali izjemno čast, saj so na tribuni za golom razprostrli posebej pripravljeno koreografijo z njegovo številko 13 in sporočilom "Hvala, Marco".