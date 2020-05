Italijanski prvoligaši za nadaljevanje lige 13. junija

V elitni italijanski ligi nastopa 20 klubov. Vodilna Juventus s 63 točkami ter Lazio z 62 točkami sta to sezono odigrala po 26 tekem, tretjeuvrščeni milanski Inter Samirja Handanovića pa tekmo manj in ima 54 točk. Za mnoge najbolj všečna ekipa sezone Atalanta iz Bergama, pri kateri v zadnjih letih nase zelo opozarja Josip Iličić, je prav tako odigrala 25 tekem in na četrtem mestu zbrala 48 točk.

V elitni italijanski ligi so od Slovencev še Valter Birsa (Cagliari, 12.), Jasmin Kurtić (Parma, 9.), Žan Majer (Lecce, 18.) in Rok Vodišek (Genoa, 17.) Zaradi pandemije so športna tekmovanja v Italiji prekinili 9. marca.