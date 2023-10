Italijanski stavniški škandal: 'Tonali in Fagioli sta odvisna'

Nicolo Fagioli, Sandro Tonali in Nicolo Zaniolo so zgolj trije izmed nogometašev, ki so jih mediji v zadnjih dneh povezali z veliko stavniško afero. Marco Giordano, agent Fagiolija, je razkril, da odvisnost mladega Italijana traja že dalj časa. "Fagioli je imel problem z igrami na srečo, še preden sem postal njegov agent. Vsekakor ga ne bomo pustili na cedilu. Poskušali smo mu pomagati. Priznati moram, da se, odkar je podpisal z nami, obnaša odlično," je povedal Giordano. Nogometaš Juventusa je svojo odvisnost torinskemu tožilcu priznal in pristal na sodelovanje z njim. Slednji mu je že izrekel kazen, 22-letnik bo z igrišč odsoten naslednjih sedem mesecev.