Najbolj očitna izključitev v zgodovini? Trener sam prekinil protinapad

Ni pogosto, da italijanski nižjeligaški nogomet zaokroži po družbenih omrežjih, a minuli konec tedna je vendarle bilo drugače. Za to je poskrbel Alessio Guidotti, ki je prejel enega najbolj bizarnih rdečih kartonov, kar ste jih kdaj videli.

Domača ekipa Pontassieve je namreč krenila v protinapad po desni strani, tik ob gostujoči klopi, s katere je trener prišel na zelenico – in že s tem storil prekršek – nato pa še brezkompromisno podrl domačega nogometaša. Čeprav je po prekršku nedolžno dvignil roke, je bila kazen jasna. Glavni sodnik mu je ekspresno pokazal rdeči karton.

Iz njegovega kluba so se v izjavi za javnost že opravičili. "Globoko nam je žal za neljubi dogodek," so sporočili iz Subbiana. "Nekateri dogodki se nikdar ne bi smeli zgoditi. Na takšen način pridobiti prednost ni v skladu z načeli fair-playja," so še dodali.

Kljub temu pa so svojemu trenerju stopili v bran, saj ne bo izgubil službe. "Prepričani smo, da ni šlo za nasilen incident. Še bolj pa smo prepričani, da je Guidotti prvi, ki mu je bilo žal za neljubi dogodek," so pojasnili.

Tekma se je sicer končala brez zmagovalca, tako da je Guidotti s posredovanjem morda celo rešil točko svoje ekipe.